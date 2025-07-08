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Почему нельзя дарить женщинам платки: эту примету лучше не игнорировать
Какие подарки считаются запретными и чем они могут угрожать.
Некоторые подарки могут иметь негативные последствия, если не учитывать давних примет. В украинской культуре и многих других традициях существуют вещи, которые не рекомендуется дарить женщинам, особенно на важные события. Одним из таких запретных подарков является платок. Об этом пишет ресурс «РБК-Украина».
Почему не стоит дарить женщине платок
Наши предки считали, что платок — это символ, прощание, утрата и одиночество. Подаренный женщине платок ассоциируется с печалью, разлукой и тоской. Это особенно важно учитывать, если речь идет о подарке на день рождения, годовщину или в знак примирения. В таких случаях платок может навлечь холод в отношениях и даже материальные неурядицы.
Носовой платок на подарок также имеет негативное значение. Он олицетворяет болезни, слезы, потери, а в некоторых странах, например, в Испании, дарование платка символизирует отказ или прощание.
Что еще нельзя дарить женщинам
Острые предметы — ножи и ножницы. В фольклоре они олицетворяют разрывы и ссоры. Дарить даже кухонный нож — это к конфликту. Чтобы нейтрализовать негатив, такой подарок можно выкупить за символическую сумму.
Часы — это символ отсчета времени, расставания или конца отношений. Дарить его женщине — к разлуке или эмоциональному отдалению.
Носки и обувь. Такие вещи ассоциируются с дорогами и разлуками. По народным приметам человек, который получит обувь в подарок, может вскоре уйти из жизни дарителя.
Подаренное зеркало — к одиночеству, тревожным мыслям и негативной энергии. Особенно не рекомендуют дарить его молодым женщинам, ищущим внутреннее равновесие.
Жемчуг и белые камни. Жемчуг олицетворяет слезы и печаль, особенно в личной жизни. Белые камни — к разочарованию, эмоциональной нестабильности или даже разрыву.
Свечи, полотенца и темные платки. Такие вещи могут привлекать печаль, болезни и усталость. В народной традиции они ассоциируются со траурой, особенно если подарены в период душевного или жизненного кризиса.