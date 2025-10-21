Почему не стоит раздавать кабачки: народные приметы / © unsplash.com

Однако мало кто знает, что издавна существует поверье: раздавать кабачки — плохая примета. Почему же наши предки никогда не делились этими овощами и чего остерегались читайте дальше.

Согласно народным представлениям, если отдать кабачки из дома, то уже в следующем году урожай может быть скудным. Более того — по поверью, вместе с кабачками человек отдает собственную энергию благосостояния, поэтому в доме начинают возникать проблемы: дела идут кувырком, появляются непредвиденные трудности, мелкие ссоры и финансовые потери.

Если плоды действительно некуда девать, лучше продать их хотя бы за символическую сумму — тогда энергетический баланс якобы сохранится. И все же не стоит легкомысленно разбрасываться таким ценным овощом.

Кабачки прекрасно хранятся, их можно заморозить, высушить или приготовить множество вкусных и питательных блюд — от нежных оладий и ароматной запеканки до домашней икры, рагу или фаршированных кабачков, запеченных в духовке.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.