Почему нельзя делиться рассадой с соседями: народные приметы, которые не стоит игнорировать

Народные приметы о рассаде / © pixabay.com

Реклама

Существует немало народных примет, передаваемых из поколения в поколение. Некоторые из них кажутся странными, но многие люди до сих пор следуют этим советам, считая их проверенными временем. Одно из таких поверий касается рассады: говорят, что делиться ею с соседями или знакомыми — не самая лучшая идея. По народным приметам такая щедрость может негативно повлиять на будущий урожай.

Почему по народным приметам не стоит отдавать рассаду соседям

В народной традиции рассада считается символом будущего изобилия и труда хозяина. Люди верили, что вместе с маленькими растениями можно ненароком отдать часть своей удачи. Именно поэтому раньше старались не раздавать рассаду без особой надобности, чтобы не «вынести» из дома урожай.

Также было мнение, что каждое растение впитывает энергию хозяина, который его выращивает. Когда рассада переходит к другому человеку, оно якобы теряет эту связь, а вместе с ней и силу роста. Поэтому многие огородники остерегались делиться растениями, особенно если речь шла о помидорах, перце или капусте.

Реклама

Что может произойти по народным поверьям

По старым приметам, после того как хозяин раздал часть рассады, его собственные растения могут начать хуже расти. Люди замечали, что урожай становился меньше, а сами растения чаще болели или медленнее развивались.

Еще одно поверье связано с завистью. Если человек берет рассаду с недобрыми мыслями или втайне завидует хорошему урожаю, то эта отрицательная энергия может повлиять на огород. Именно поэтому раньше пытались соблюдать осторожность и не раздавать молодые растения без надобности.

Как правильно действовать, если у вас просят рассаду

Народная мудрость все же дает компромисс. Если отказать человеку неловко, советуют не отдавать рассаду просто так. Лучше взять символическую плату — даже несколько копеек. В народе верили, что таким образом растение уже считается проданным, а не подаренным, поэтому урожай у хозяина не уменьшится.

Другой вариант — поделиться не самой рассадой, а семенами. Так человек сможет самостоятельно вырастить растения, а хозяин не нарушит давние традиции.