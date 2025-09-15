ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
289
Время на прочтение
2 мин

Почему нельзя есть круто сваренные яйца, особенно после 40 лет: об этом мало кто знает

Как правильно варить яйца, чтобы они были не только вкусными, но и полезными.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Почему нельзя есть круто сваренные яйца

Почему нельзя есть круто сваренные яйца / © www.freepik.com/free-photo

Яйца — один из самых популярных и доступных продуктов на нашей кухне. Они питательны, богаты белоком и микроэлементами. Но не всем известно, что способ приготовления играет ключевую роль в том, насколько они полезны. Особенно важно учитывать это после 40 лет, когда организм начинает иначе реагировать на продукты питания.

Чем опасны круто сваренные яйца

Когда яйцо варят больше 8 минут, вокруг желтка образуется серо-зеленое кольцо. Это результат реакции железа из желтка и серы из белка. Сам по себе этот оттенок не токсичен, но он сигнализирует, что часть питательных веществ утрачена, а продукт стал более тяжелым для пищеварения.

Круто сваренные яйца имеют плотную текстуру, которая сложнее переваривается, чем некрутые или жидкие яйца. Это создает дополнительную нагрузку на желудок и кишечник, особенно у людей после 40 лет, когда обмен веществ постепенно замедляется.

Как правильно готовить яйца

  • Самые полезные — яйца всмятку, которые варятся 3-4 минуты. Они легче усваиваются, содержат максимум витаминов и не перегружают пищеварительную систему.

  • Яйца-пашот или паровые омлеты — еще один щадящий вариант для тех, кто заботится о своем здоровье.

  • После варки полезно опустить яйца в холодную воду — это останавливает процесс приготовления и упрощает очищение от скорлупы.

Почему после 40 стоит ограничить употребление яиц, сваренных вкрутую

  • Высокое содержание холестерина. Желток содержит много «плохого» холестерина, который в больших количествах способен повышать риск атеросклероза, инфаркта и инсульта.

  • Сложность усвоения. Плотный белок крутых яиц долго переваривается, что может вызвать тяжесть, вздутие и дискомфорт.

  • Риск для сердечно-сосудистой системы. После 40 лет сосуды становятся менее эластичными, и чрезмерное употребление крутых яиц может усугубить состояние сердца.

  • Нагрузка на печень и желчный пузырь. При проблемах с желчегонной системой круто сваренные яйца способны провоцировать обострение.

  • Утрата полезных веществ. Длительная варка разрушает часть витаминов группы В и антиоксидантов, делая продукт менее питательным и полезным.

Дата публикации
Количество просмотров
289
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie