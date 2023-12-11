Почему нельзя есть с ножа: что об этом говорят народные приметы и эзотерики

Наверняка каждый из нас не раз слышал в детстве фразу: "Не ешь с ножа — злым будешь". Почему так?

Конечно, не будем спорить, что нож – предмет опасный. Особенно если он в руках у ребенка. Всего лишь одно неверное движение может иметь печальные последствия. Так как в древности существовали еще и проблемы с гигиеной, лекарством и медициной в целом, неудивительно, что есть с ножа запрещалось. Все это делали больше из соображений безопасности.

Но народные приметы также указывают на то, что любители есть с ножа могут столкнуться с другими проблемами. Запрет передавался из поколения в поколение. Итак, давайте рассмотрим, почему же нельзя есть из ножа.

Примета, что будет, если поесть с ножа

Станете злыми. Наверное, это самая популярная причина. Во времена древних славян из ножа ели только незваные гости из дальних земель, которых не любили мирные местные жители. Поэтому и считалось, что такие действия могут вызвать злость, сделать человека жестоким и агрессивным.

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Поглупеете. Издавна считалось, если человек ест с ножа, то он как бы "отрезает кусок ума". Сходная народная примета была связана с тем, чтобы зашивать иглой одежду на себе.

Мужчина сопьется. Говорят, если женщина любит есть с ножа и облизывать его, мужчина начнет прикладываться к бутылке. Доподлинно неизвестно, откуда растут ноги у этого поверья, но оно было достаточно распространено среди наших предков.

Можно продырявить свою ауру. По мнению современных эзотериков, если есть с ножа можно повредить защитное биополе. Причем чем продолжительнее контакт с острым предметом, тем сильнее будет повреждена аура. Через такие дыры утекает жизненная энергия, а злые силы получают возможность завладеть душой.

Болеет сердце. Эзотерики часто утверждают, что проблемы с сердцем и даже инфаркты это последствия привычки есть с ножа. В давние времена вообще запрещалось поднимать с земли острые предметы, ведь их часто использовали в магических ритуалах.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.