Почему нельзя есть вилками на поминках: священник объяснил, имеет ли это смысл

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Священник Украинской Православной Церкви Владимир ответил на популярный среди украинцев вопрос: действительно ли запрещено пользоваться вилками во время поминальных обедов.

В видео на своей странице в TikTok отец Владимир отметил, что нет никакого обоснованного объяснения этому запрету.

«Мне тоже говорили: «Нельзя на обеде вилками». Говорю: «Почему? Ну вот почему нельзя? Объясните мне», – поделился священник.

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По его словам, ложка действительно является более универсальным столовым прибором, поскольку ею можно удобно есть и жидкие, и твердые блюда. Именно поэтому на поминках обычно ставят ложки. Но утверждение, что использование вилки приносит какой-то вред – это просто предрассудки.

«Честно, скоро дышать нельзя будет, потому что баба какая-то сказала», – иронизирует отец Владимир.

Он подчеркнул, что не имеет ничего против старших людей и их советов, но все традиции должны иметь логическую или духовную основу.

«Если вы что-то говорите, объясните это, аргументируйте. А просто взять и сказать… Потом люди ходят и ломают себе головы. Не понимаю такого», – добавил священник.

Напомним, священник ответил, можно ли выносить мусор из дома вечером.