Почему нельзя есть вишни с косточками / © Unsplash

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О том, чем вредны вишневые косточки, написали в нескольких изданиях. В частности, вPoison Control, Healthline и School of Food Science & Nutrition . Действительно ли их проглатывание настолько опасно?

Косточки некоторых фруктов, в том числе и вишен, включают в себя химическое вещество под названием амигдалин. Когда она попадает в тонкий кишечник, то фермент бета-глюкоронидаза превращает ее в цианистый водород.

Конечно, цианистый водород очень опасен для человека. Прежде всего, он препятствует транспортировке кислорода, может повреждать некоторые органы, в частности мозг, легкие, сердце. Цианид также может приводить к внезапной потере сознания, прекращению кровоснабжения жизненно важных органов, судорог. Однако, конечно, степень тяжести симптомов зависит от того, какое количество вещества попало в организм. То есть, сколько косточек вишни было съедено.

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Цианидами человек может отравиться через вишни тогда, когда разживает или измельчит косточку перед глотанием. Только в этих условиях высвобождается амигдалин. Токсичность цианида возникает тогда, когда в организме человека его доза составляет 0,5-3,5 мг на 1 кг веса тела. То есть для среднего человека это 30–240 мг цианида.

А из 1 г амигдалина выделяется примерно 0,01 – 1,1 мг цианида. Конечно, количество амигдалина в косточках может варьироваться в зависимости от фруктов и ягод. Но даже в вишне, которая была выращена в одном регионе этого вещества, может быть больше, чем в вишне, выросшей в другом регионе.

Ученые утверждают, что в одной косточке вишни примерно 3,9 мг амигдалина на грамм плода. Поэтому отравление цианидами можно получить уже после употребления (жевывание и глотание) 7-9 косточек этой ягоды.

Что делать, если проглотили косточку вишни

В первую очередь, стоит успокоиться. Обычно, если проглотить 1-2 косточки, ничего не случится. Маловероятно, что человек перед проглатыванием разжевал твердое ядро или намеренно проглотил много косточек. Хотя у ребенка большая косточка может вызвать удушье, непроходимость кишечника. В таком случае следует сразу обратиться к врачу.

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Целую косточку организм просто не сможет переварить. Поэтому она пройдет через желудочно-кишечный тракт и выведется вместе с калом. Опасным для организма может быть тщательное разжевывание большого количества косточек вишни.

Вот какие симптомы возникают в таком случае:

раздражение кожи и глаз;

головная боль;

тошнота;

посинение губ, десен, кожи из-за недостатка кислорода;

спутанность сознания;

проблемы с ходьбой;

поражение печени;

ускоренное или затрудненное дыхание;

судороги;

сердечная аритмия;

остановка сердца.

Если у вас возникло подозрение, что ваш ребенок мог разжевать и проглотить косточку вишни, наблюдайте, не появятся ли симптомы, а затем сразу вызывайте врача. Косточки вишни, черешни и других фруктовых лучше выплевывать.

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