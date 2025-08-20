Почему нельзя гладить чужих собак и как это делать безопасно

Собака / © Pixabay

Собаки — неотъемлемая часть нашей жизни. Большинство людей, увидев пушистого четырехлапого, сразу хотят его погладить. Но эксперты предупреждают: даже собственные питомцы не всегда готовы к прикосновениям, а попытки контакта с незнакомыми собаками могут завершиться агрессией или травмой.

Об этом пишет PET Book.

Ветеринар и специалист по поведению животных Барбара Шенинг отмечает: чужую собаку без разрешения трогать не стоит.

«Я не знаю, воспримет ли незнакомая собака ощупь как угрозу, испугается ли и отреагирует агрессивно», — объясняет эксперт.

Даже если животное подходит в парке и проявляет любопытство, это не значит, что оно хочет, чтобы его гладили. По словам кинолога Юстины Лемпе, собаки часто просто исследуют пространство. В таком случае лучше разрешить ей обнюхать руку и отойти.

Как реагировать, если вашу собаку гладят без разрешения

Многие владельцы сталкиваются с ситуацией, когда незнакомые люди пытаются погладить их животное. Барбара Шенинг советует вежливо сказать: «Моя собака не любит, когда ее гладят». Если это не подействует, можно даже пошутить: «У нее блохи» или «Она кусается».

Кинолог Рене Лучик считает такую «белую ложь» вполне приемлемой, ведь она может защитить и собаку, и человека.

Сигналы, что собака хочет или не хочет ласки

Правильное общение с собакой начинается с умения читать ее язык тела.

Если пес расслаблен, морда спокойна, он прижимается к хозяину или сам ищет контакт — это хороший знак.

Если собака отворачивает голову, напрягает тело, прищуривает глаза или замирает — лучше не прикасаться.

«Многие люди не замечают, когда собака замирает от неприятных ощущений, и удивляются, почему она вдруг рычит», — говорит Лемпе.

Типичные ошибки при поглаживании

Эксперты называют несколько действий, которых следует избегать:

Не наклоняйтесь сверху: лучше присесть, иначе собака воспримет это как угрозу.

Не делать резких движений вперед: животные ощущают запах на расстоянии, поэтому протягивать руку прямо в морду — грубость.

Не смотреть прямо в глаза: прямой взгляд может показаться вызовом.

Не гладить морду, голову или живот чужой собаки: это самые чувствительные зоны.

Не обнимать силой: ощущение скованности может спровоцировать агрессию.

Не гладите во время еды или сна: это может вызвать защитную реакцию.

Особенно опасным кинологи считают привычку гладить собаку по бокам: по словам Лучика, это неприятно большинству животных и может даже привести к травмам.

Как правильно дарить ласку своей собаке

С собственным питомцем правила более гибкие: хозяин обычно знает, какие зоны нравятся именно его животному. Многие собаки охотно подставляют живот, голову или ищут объятий.

«Если собака сама просит контакта — это лучший сигнал», — объясняет Барбара Шенинг.

Есть даже «секретный прием», о котором говорит Лемпе: почесать собаке ухо и дать слизать немного ушной серы. «Это звучит странно, но большинство собак это обожают», — с улыбкой добавляет эксперт.

