ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
174
Время на прочтение
1 мин

Почему нельзя говорить "Пусть земля будет пухом": какая опасность скрыта во фразе

Фразу, которую часто можно услышать на похоронах или поминках — «Пусть земля будет пухом» на самом деле имеет не совсем положительное значение в ее первоначальном понимании.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Говорить «земля пухом» нельзя, поскольку это древнеримское изречение

Говорить «земля пухом» нельзя, поскольку это древнеримское выражение / © Pixabay

Фраза «Пусть земля будет пухом» давно вошла в нашу повседневную речь как способ проститься с умершим. Однако мало кто знает, что ее происхождение и подлинное значение далеки от христианской традиции.

Об этом рассказал священник УПЦ Владимир в Instagram.

«Полная фраза звучит: „Пусть земля тебе будет пухом и мягко покрывает песок, чтобы собаки могли вырыть твои кости“. Так желали врагам», — объяснил священнослужитель.

По его словам, в древности было такое проклятие.

В частности, фраза «Пусть земля тебе будет пухом» имеет древнеримское происхождение и не является частью христианской традиции.

Священник советует избегать использования языческих изречений на похоронах и молиться за покой души.

Прощаясь с покойником, христиане должны молиться о покое его души, произнося такие слова: «Царства Небесного» или «Отдыхай с миром».

Ранее священник объяснил, в какой одежде нужно хоронить покойника. Священник говорит, что это непринципиально — новая одежда или подержанная. Главное — чтобы она была чистой.

Дата публикации
Количество просмотров
174
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie