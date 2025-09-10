Почему нельзя говорить "Пусть земля будет пухом": какая опасность скрыта во фразе

Говорить «земля пухом» нельзя, поскольку это древнеримское выражение / © Pixabay

Реклама

Фраза «Пусть земля будет пухом» давно вошла в нашу повседневную речь как способ проститься с умершим. Однако мало кто знает, что ее происхождение и подлинное значение далеки от христианской традиции.

Об этом рассказал священник УПЦ Владимир в Instagram.

«Полная фраза звучит: „Пусть земля тебе будет пухом и мягко покрывает песок, чтобы собаки могли вырыть твои кости“. Так желали врагам», — объяснил священнослужитель.

Реклама

По его словам, в древности было такое проклятие.

В частности, фраза «Пусть земля тебе будет пухом» имеет древнеримское происхождение и не является частью христианской традиции.

Священник советует избегать использования языческих изречений на похоронах и молиться за покой души.

Прощаясь с покойником, христиане должны молиться о покое его души, произнося такие слова: «Царства Небесного» или «Отдыхай с миром».

Реклама

Ранее священник объяснил, в какой одежде нужно хоронить покойника. Священник говорит, что это непринципиально — новая одежда или подержанная. Главное — чтобы она была чистой.