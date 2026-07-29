Почему нельзя ходить в туалет перед взлетом: пилот назвал неожиданную причину

Самолет / © Pixabay

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Попытка сходить в туалет во время движения самолета по земле может привести к травмам и даже задержать другие рейсы. Пассажирам кажется, что руление — самый безопасный момент полета, но пилоты считают его одним из самых опасных и призывают не игнорировать знак «пристегните ремни».

Об этом пишет Ladbible.

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Почему нельзя ходить в туалет перед взлетом, объяснил бывший пилот American Airlines Стив Шайбнер (Капитан Стив) в TikTok. Ситуацию также прокомментировали в Управлении гражданской авиации Британии и Ryanair.

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По словам опытного летчика, руление по активной полосе сопровождается высоким риском травмирования, ведь, если пассажир стоит в проходе во время внезапного торможения, он рискует упасть и удариться. Кроме того, опасность ждет и внутри кабины туалета.

«Если ты в ванной комнате, то ничего хорошего там не произойдет», — заметил Шайбнер.

Пилот подчеркнул, что когда пассажиры встают в туалет во время движения самолета, это останавливает весь борт и влечет задержки.

«Обычно нам приходится останавливаться прямо там, пока этот человек не выйдет из туалета и не вернется на свое место, прежде чем нам снова разрешат рулить. Это задерживает весь аэропорт. Когда такое случается, это действительно забота», — отметил пилот.

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В то же время в Управлении гражданской авиации Великобритании (CAA) уточнили, что конкретных правил, запрещающих туалет непосредственно перед взлетом, нет, однако экипаж имеет право принимать решения по своему усмотрению. Организация объяснила, что самолет просто не начнет руление, пока все пассажиры не займут свои места и не пристегнут ремни безопасности.

В лоукостере Ryanair также подтвердили, что пассажиры могут свободно пользоваться туалетом при посадке, но обязательно должны оставаться на своих местах, как только включается табло ремней безопасности.

Кроме опасности травм, есть и вопросы гигиены. Бывший бортпроводник объяснил, что туалет самый грязный именно перед взлетом и перед посадкой, потому что туда ходит больше людей. Он советует посетить туалет до того, как раздадут еду, ведь после жирного и соленого обеда в самолете туда сразу выстроится очередь.

Напомним, забытое зарядное устройство, лекарство или даже обычная бутылка для воды могут превратить комфортный перелет в настоящее испытание.

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