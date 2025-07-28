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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
582
Время на прочтение
2 мин

Почему нельзя хранить яйца в дверце холодильника: ключевые причины, о которых нужно знать

Как правильно хранить яйца, чтобы они подольше оставались свежими: советы экспертов по безопасности питания.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Где в холодильнике нужно хранить яйца

Где в холодильнике нужно хранить яйца / © www.freepik.com/free-photo

Большинство людей привыкли хранить куриные яйца в специальном контейнере, расположенном именно в дверце холодильника. На первый взгляд это очень удобно, но эксперты по безопасности пищевых продуктов советуют отказаться от этой привычки. И вот почему.

Почему не стоит хранить яйца в дверце холодильника

  • Постоянные перепады температуры. Каждый раз, когда вы открываете холодильник, температура на дверце резко меняется. Частые колебания температуры могут нарушить защитную оболочку скорлупы и создать условия для проникновения бактерий, включая сальмонеллу.

  • Нарушение микрофлоры продукта. Скорлупа яйца довольно пористая. При хранении в нестабильной среде она начинает дышать, и в яйцо могут попасть микроорганизмы из воздуха. Поэтому продукт очень быстро портится.

  • Высокая влажность. Дверца — это место с повышенной влажностью. При резком изменении температуры на скорлупе может образовываться конденсат, что также способствует размножению бактерий. Это особенно опасно, если яйца уже были вымыты и потеряли природный защитный слой.

  • Риск механического повреждения. Во время открывания и закрывания холодильника яйца, стоящие в дверце, могут слегка ударяться или выпадать. Даже небольшие микротрещины на скорлупе делают яйцо непригодным для длительного хранения.

Как правильно хранить яйца

  • Храните яйца на средней полке холодильника, ближе к задней стенке, там самая стабильная температура.

  • Лучше всего оставлять их в картонной упаковке, в которой они продавались.

  • Не мойте яйца перед хранением, природная плёнка на скорлупе защищает их от бактерий.

  • Храните яйца острым концом вниз, так желток останется по центру, и яйцо будет дольше сохранять свежесть.

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Дата публикации
Количество просмотров
582
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