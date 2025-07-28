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Почему нельзя хранить яйца в дверце холодильника: ключевые причины, о которых нужно знать
Как правильно хранить яйца, чтобы они подольше оставались свежими: советы экспертов по безопасности питания.
Большинство людей привыкли хранить куриные яйца в специальном контейнере, расположенном именно в дверце холодильника. На первый взгляд это очень удобно, но эксперты по безопасности пищевых продуктов советуют отказаться от этой привычки. И вот почему.
Почему не стоит хранить яйца в дверце холодильника
Постоянные перепады температуры. Каждый раз, когда вы открываете холодильник, температура на дверце резко меняется. Частые колебания температуры могут нарушить защитную оболочку скорлупы и создать условия для проникновения бактерий, включая сальмонеллу.
Нарушение микрофлоры продукта. Скорлупа яйца довольно пористая. При хранении в нестабильной среде она начинает дышать, и в яйцо могут попасть микроорганизмы из воздуха. Поэтому продукт очень быстро портится.
Высокая влажность. Дверца — это место с повышенной влажностью. При резком изменении температуры на скорлупе может образовываться конденсат, что также способствует размножению бактерий. Это особенно опасно, если яйца уже были вымыты и потеряли природный защитный слой.
Риск механического повреждения. Во время открывания и закрывания холодильника яйца, стоящие в дверце, могут слегка ударяться или выпадать. Даже небольшие микротрещины на скорлупе делают яйцо непригодным для длительного хранения.
Как правильно хранить яйца
Храните яйца на средней полке холодильника, ближе к задней стенке, там самая стабильная температура.
Лучше всего оставлять их в картонной упаковке, в которой они продавались.
Не мойте яйца перед хранением, природная плёнка на скорлупе защищает их от бактерий.
Храните яйца острым концом вниз, так желток останется по центру, и яйцо будет дольше сохранять свежесть.