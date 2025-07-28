Почему нельзя хранить яйца в дверце холодильника: ключевые причины, о которых нужно знать

Где в холодильнике нужно хранить яйца / © www.freepik.com/free-photo

Большинство людей привыкли хранить куриные яйца в специальном контейнере, расположенном именно в дверце холодильника. На первый взгляд это очень удобно, но эксперты по безопасности пищевых продуктов советуют отказаться от этой привычки. И вот почему.

Постоянные перепады температуры. Каждый раз, когда вы открываете холодильник, температура на дверце резко меняется. Частые колебания температуры могут нарушить защитную оболочку скорлупы и создать условия для проникновения бактерий, включая сальмонеллу.

Нарушение микрофлоры продукта. Скорлупа яйца довольно пористая. При хранении в нестабильной среде она начинает дышать, и в яйцо могут попасть микроорганизмы из воздуха. Поэтому продукт очень быстро портится.

Высокая влажность. Дверца — это место с повышенной влажностью. При резком изменении температуры на скорлупе может образовываться конденсат, что также способствует размножению бактерий. Это особенно опасно, если яйца уже были вымыты и потеряли природный защитный слой.