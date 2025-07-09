Почему нельзя изменять друзьям и себе: ответ мудреца, изменивший судьбы многих людей

Почему нельзя изменять себе и другим / © Freepik

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Особого внимания заслуживают четверостишия персидского поэта об отношениях с близкими и с самими собой. Многие легкомысленно относятся к дружбе, любви, а также к самим себе. Относительно этого у мудрого философа есть особенные строчки:

«Не предавай друзей, их не заменишь,

И не теряй любимых — не вернёшь,

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Не лги себе — со временем проверишь,

Что этой ложью сам себя ты предаёшь».

Это четверостишие заставляет задуматься о том, что настоящая дружба и искренние чувства бесценны. Разрушить отношения с близкими людьми очень легко, а вернуть этот утраченный дар практически невозможно. Ведь важно понимать, что любая ложь или предательство глубоко ранят, из-за чего можно избавиться от доверия близких или потерять их самих.

Также Омар Хайям напоминает, что очень важно уметь не изменять самим себе. Люди часто обманываются, оправдывая свои неправильные поступки или выборы, идущие против их ценностей и убеждений, а затем молча смиряются с тем, что им не по душе. Такие самообманы приводят к серьезным жизненным проблемам, поэтому следует и к себе относиться с честностью и искренностью. Однако ко многим такое понимание приходит слишком поздно, когда исправить уже ничего нельзя.

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