Почему нельзя ломать спагетти перед приготовлением: об этом необходимо знать

Наверное, каждому известно, что спагетти родом из Италии, и в этой стране много традиционных способов их приготовления.

Итальянцы никогда не ломают спагетти и не рекомендуют это делать другим, и вот почему.

Почему нельзя ломать спагетти: об этом никто не знает

Итальянцы всегда готовят спагетти целиком. Ибо ломать их считается неуважением к итальянской кулинарной традиции приготовления пасты. Считаются, что ломаные спагетти – это признак халатности хозяев, потому что блюдо обязательно на каждом праздничном или повседневном столе. К тому же, паста из целых спагетти выглядит значительно более привлекательно.

Но на самом деле это вопрос исключительно личных предпочтений. Если вам удобнее готовить ломаные спагетти, то строгого запрета на это нет. Но если вы хотите угостить традиционной пастой знакомого итальянца, тогда лучше готовить спагетти целиком.

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