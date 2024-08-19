Почему нельзя ломать спагетти перед варкой: мало кто догадывается

Спагетти – один из самых популярных видов макарон. Но часто во время приготовления блюд с ними люди допускают одну важную ошибку.

Часто украинцы перед варкой спагетти разламывают их пополам или еще на меньшие части. Но такой трюк итальянцы точно не оценили бы, ведь делать так нельзя.

Прежде всего, ломать спагетти перед варкой не стоит потому, что позже вам будет достаточно тяжело есть короткие спагетти. Когда они длинные, то с легкостью наматываются на вилку. В Италии спагетти едят одновременно вилкой и ложкой. На вилку изделия наматывают, а ложку держат так, чтобы соус из них не капал на одежду. А если эти макаронные изделия разломить перед приготовлением, есть их таким образом уже не получится.

Но это отнюдь не основная причина, почему вам следует прекратить ломать спагетти перед приготовлением. Оказывается, макаронные изделия после ломки полностью меняют текстуру, вкус и насыщенность. В результате они могут стать другой формы или совсем перевариться.

Из-за нарушения целостности спагетти крахмал начинает выделяться более ускоренно, поэтому существует риск, что гарнир слипнется во время приготовления и будет в результате неаппетитный вид.

В Италии существует и более интересная причина, почему здесь никогда не ломают спагетти. В стране много поверий и народных примет, которые связаны с этим продуктом. Так, например, итальянцы уверены, если даже случайно разломить спагетти, это может навлечь беду на всех членов семьи. А вот когда кто-то ломает спагетти намеренно, такой человек хочет сглазить людей, для которых готовит это блюдо.

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