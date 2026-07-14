Почему нельзя мыть мясо перед приготовлением: профессиональные повара раскрыли секрет

Почему не нужно мыть мясо

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Многие привыкли мыть сырое мясо под проточной водой перед приготовлением, считая, что так они делают его чище и безопаснее. Однако профессиональные повара и специалисты по пищевой безопасности уже много лет отмечают: такая привычка не только не приносит пользы, но и может увеличить риск распространения опасных бактерий на кухне. Эксперты объясняют, что высокая температура при приготовлении гораздо более эффективно уничтожает микроорганизмы, чем обычная вода.

Почему не стоит мыть сырое мясо

На поверхности сырого мяса могут содержаться разные бактерии. Во время промывания сильная струя воды не уничтожает их, а лишь разбрызгивает мелкие капли по раковине, столешнице, кухонной посуде и другим продуктам.

Таким образом, риск перекрестного загрязнения значительно возрастает, даже если внешне кухня кажется чистой.

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Термическая обработка гораздо эффективнее

При жарке, запекании или варке внутренняя температура мяса повышается настолько, что большинство опасных бактерий погибают.

Самое правильное приготовление является главным условием безопасного употребления мяса, а не его предварительной мойки.

Что делать, если на мясе есть кровь или жидкость

Многие моют мясо через жидкость, которая накапливается в упаковке. На самом деле, это не кровь в чистом виде, а преимущественно вода и мясной белок — миоглобин.

Если хочется убрать лишнюю влагу, достаточно аккуратно промокнуть кусок бумажным полотенцем. После этого полотенце нужно сразу выбросить, а руки хорошо вымыть с мылом.

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Как правильно подготовить мясо к приготовлению.

Перед началом работы желательно использовать отдельную доску и нож для сырого мяса.

После завершения приготовления все поверхности, ножи и кухонные принадлежности необходимо тщательно вымыть горячей водой с моющим средством. Это гораздо эффективнее защищает от бактерий, чем промывание самого мяса.

Когда мясо все же можно промыть

В обиходе иногда возникают исключительные ситуации. К примеру, если на кусок случайно попали мелкие костные обломки после разрубки или другие механические загрязнения. В таком случае мясо можно быстро ополоснуть, после чего обязательно тщательно высушить бумажными полотенцами и продезинфицировать раковину и рабочую поверхность.

Однако делать это в качестве обычной процедуры перед каждым приготовлением специалисты не рекомендуют.

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