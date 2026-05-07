Почему нельзя начинать день с кофе: диетологи развенчали популярный миф

Время употребления кофе имеет значение для ощущения бодрости

Американские диетологи на этой неделе поделились новыми исследованиями о том, как правильное время употребления кофе помогает избежать внезапной усталости и сохранить максимальную бодрость в течение всего дня.

Почему иногда стоит отложить утреннюю чашку и как кофеин влияет на наш организм, пишет EatingWell.

Идеальное время для кофеина

Эксперты отмечают, что на самом деле не существует единого универсального времени для кофе, ведь лучше всего подстраивать его употребление под периоды, когда вам больше нужна концентрация. Кофеин начинает действовать уже через 15-30 минут после первого глотка, а его максимальный эффект в крови достигается примерно через один-два часа.

Хотя популярная теория утверждает, что кофе сразу после пробуждения резко повышает уровень кортизола (гормона стресса), ученые уверяют, что для регулярных кофеманов этот эффект минимальный. Однако специалисты советуют: если вы хорошо выспались, лучше отложить утреннюю чашку на более позднее время, чтобы предотвратить внезапный спад энергии во второй половине дня.

«Кофеин наиболее эффективен для физических упражнений, если его употреблять примерно за 30–60 минут до тренировки, поскольку именно тогда он достигает пика в крови и может повысить выносливость», — объяснила диетология Меган Ормсби.

Скрытые угрозы от чрезмерного употребления

Несмотря на все преимущества напитка, неправильное время или избыточное количество выпитого кофе может привести к серьезным проблемам со сном и нервной системой. Период полувыведения кофеина колеблется от 1,5 до 9,5 часов в зависимости от генетики, состояния здоровья и даже высоты над уровнем моря, поэтому слишком поздняя порция эспрессо часто становится причиной ночной бессонницы.

Кроме того, кофе действует как мощный стимулятор ЦНС, и превышение безопасной дозы в 400 миллиграммов (около двух-трех чашек в день) может вызвать повышенную тревожность и дрожь в теле. Со временем организм привыкает к стимулятору, поэтому для сохранения того же уровня бодрости эксперты рекомендуют делать короткие перерывы в употреблении кофе, а поддерживать энергию благодаря полноценному сну, физической активности и сбалансированному питанию.

