Почему нельзя надевать леггинсы в самолет: авиаэксперт предупредила о смертельной опасности

В самолет эксперты советуют выбирать свободные штаны из плотной ткани / © iStock

Выбор одежды для авиаперелета — это не только вопрос комфорта или стиля, но и собственной безопасности. Популярные среди путешественников леггинсы и лосины могут стать роковыми в случае чрезвычайной ситуации.

Авиационная экспертка Кристин Негрони рассказала изданию LADbible, почему стоит отказаться от обжимающей синтетической одежды во время полетов. Основная причина кроется в физических свойствах материалов, из которых производится такая одежда.

Угроза ожогов и «эффект второй кожи»

По статистике, большинство авиапроисшествий выживаются, однако они часто сопровождаются пожарами. Леггинсы обычно изготавливаются из синтетических химических волокон.

«Когда эти волокна нагреваются, они плавятся и буквально прилипают к телу, сливаясь с кожей», — объясняет Негрони.

Еще в 1999 году Федеральное авиационное управление (FAA) США отмечало, что для перелетов лучше выбирать вещи из натуральных материалов: хлопка, шерсти, кожи или даже денима (джинса). Они значительно более устойчивы к высоким температурам.

Кабина самолета — питомник бактерий

Помимо риска при пожаре, леггинсы проигрывают обычным штанам и в вопросе гигиены. Бортпроводники неоднократно предостерегали: салоны самолетов кишат микробами.

Тонкая ткань леггинсов или короткие шорты и юбки не создают надежного барьера между вашим телом и сиденьями.

Эксперты советуют выбирать свободные штаны из плотной ткани, чтобы минимизировать контакт кожи с грязными поверхностями.

Какую обувь выбрать?

Кристин Негрони также дала советы относительно обуви. Она рекомендует отказаться от каблуков в пользу удобных кроссовок или ботинок на толстой подошве.

Прочная подошва защитит стопы от обломков во время эвакуации.

Надувные спасательные трапы требуют снятия каблуков, поскольку острые шпильки могут их проткнуть.

Даже если вы летите в теплую страну, одевайтесь в соответствии с условиями в кабине самолета. Переодеться в легкие вещи вы всегда успеете после приземления в аэропорту.

Ранее мы писали о том, что в самолетах приглушают освещение во время наиболее опасных фаз полета. Такая процедура помогает экипажу и пассажирам лучше видеть при чрезвычайной ситуации.

