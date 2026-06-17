Почему нельзя оставлять ключ в замке изнутри на ночь: смертельная опасность популярной привычки

Ключи

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Поворот ключа с внутренней стороны двери перед сном создает у многих людей ложное чувство безопасности. Однако эта распространенная бытовая привычка не всегда идет нам на пользу.

Об этом пишет WP kobieta.

Важно отметить, что оставленный ключ в дверях не обязательно является эффективным средством защиты от злоумышленников. Более того, профессиональные воры только радуются такой опрометчивости хозяев.

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Некоторые механизмы можно с легкостью сломать с помощью специальных инструментов, и наличие ключа в замке изнутри может стать дополнительным удобством для воров в таких случаях. Угроза существенно возрастает, особенно если дверь застеклена или имеет декоративные проемы, которые позволяют получить прямой доступ к ключу изнутри», — предостерегают специалисты по безопасности.

Используя простые манипуляторы через отверстия или сердцевину замка, грабители просто прокручивают ваш же ключ и заходят в квартиру без лишнего шума.

Смертельная ловушка во время чрезвычайных ситуаций

Наибольший и страшный риск, который кроет в себе эта привычка, представляют различные чрезвычайные ситуации. Конструкция большинства стандартных замков устроена так, что один ключ полностью блокирует систему.

«Во многих распространенных замках ключ, оставленный с одной стороны, полностью препятствует использованию другого запасного ключа снаружи. В случае возникновения пожара, внезапного обморока, инсульта или другой чрезвычайной ситуации близким с собственным комплектом ключей или службам экстренной помощи будет очень трудно получить доступ к помещению», — отмечают спасатели.

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Когда счет идет на минуты, заблокированный изнутри замок заставляет бойцов ГСЧС или медиков выламывать двери ломами или разрезать их «болгарками», что теряет драгоценное время для спасения людей.

Кроме угрозы ограбления или пожара конструкция самого замка может создать банальные, но неприятные проблемы в повседневной жизни.

«Лишь некоторые цилиндры замков оснащены специальной функцией, позволяющей использовать ключ одновременно с обеих сторон двери. Если у вашего замка нет такой функции, оставленный внутри ключ просто помешает кому-то из членов семьи вернуться домой поздно вечером со своим комплектом ключей и самостоятельно открыть дверь», — объясняют мастера по монтажу.

Напомним, ранее мы писали, какие бытовые приборы ни в коем случае нельзя включать через удлинитель дома.

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