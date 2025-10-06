- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 226
- Время на прочтение
- 2 мин
Почему нельзя отжимать чайный пакетик в чашку: однако практически все имеют такую привычку
Как правильно заваривать чай, чтобы он был очень вкусным и полезным: советы специалистов.
Привычка отжимать чайный пакетик в чашку кажется пустяком, ведь так мы якобы выжимаем больше вкуса. Однако специалисты по безопасности питания предупреждают: это на первый взгляд безобидное действие может испортить не только вкус напитка, но и навредить нашему организму.
Что происходит, когда мы отжимаем чайный пакетик в чашку
Когда чай заваривается, в воде постепенно растворяются полезные вещества — антиоксиданты, витамины, эфирные масла. Но листья чая также содержат дубильные соединения, которые в большом количестве придают горечь напитку и могут раздражать слизистую желудка.
Когда мы отжимаем пакетик, все эти дубильные вещества, вместе с остатками пыли, клея и микрочастиц фильтровальной бумаги, попадают в чай. В результате напиток становится не просто горьким, а потенциально вредным для нашего здоровья.
Как эта привычка влияет на организм
Избыток дубильных веществ может:
ухудшить усвоение железа и кальция;
вызвать изжогу или раздражение желудка;
повысить кислотность;
усилить обезвоживание организма, если пить такой чай слишком часто.
А микрочастицы бумаги, попадая в тело, не выводятся полностью и со временем могут скапливаться, отрицательно влияя на пищеварительную систему и печень.
Как правильно заваривать чай
Чтобы получить насыщенный, ароматный и одновременно безопасный напиток:
просто залейте пакетик кипятком и дайте ему настояться 3-5 минут;
после этого аккуратно извлеките его ложкой, не отжимая;
для большего вкуса добавьте кусочек лимона, меда или мяты — эти составляющие усилят аромат естественным способом.