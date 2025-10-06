ТСН в социальных сетях

226
2 мин

Почему нельзя отжимать чайный пакетик в чашку: однако практически все имеют такую привычку

Как правильно заваривать чай, чтобы он был очень вкусным и полезным: советы специалистов.

Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Почему нельзя выжимать чайный пакетик в чашку

Почему нельзя выжимать чайный пакетик в чашку / © Freepik

Привычка отжимать чайный пакетик в чашку кажется пустяком, ведь так мы якобы выжимаем больше вкуса. Однако специалисты по безопасности питания предупреждают: это на первый взгляд безобидное действие может испортить не только вкус напитка, но и навредить нашему организму.

Что происходит, когда мы отжимаем чайный пакетик в чашку

Когда чай заваривается, в воде постепенно растворяются полезные вещества — антиоксиданты, витамины, эфирные масла. Но листья чая также содержат дубильные соединения, которые в большом количестве придают горечь напитку и могут раздражать слизистую желудка.

Когда мы отжимаем пакетик, все эти дубильные вещества, вместе с остатками пыли, клея и микрочастиц фильтровальной бумаги, попадают в чай. В результате напиток становится не просто горьким, а потенциально вредным для нашего здоровья.

Как эта привычка влияет на организм

Избыток дубильных веществ может:

  • ухудшить усвоение железа и кальция;

  • вызвать изжогу или раздражение желудка;

  • повысить кислотность;

  • усилить обезвоживание организма, если пить такой чай слишком часто.

А микрочастицы бумаги, попадая в тело, не выводятся полностью и со временем могут скапливаться, отрицательно влияя на пищеварительную систему и печень.

Как правильно заваривать чай

Чтобы получить насыщенный, ароматный и одновременно безопасный напиток:

  • просто залейте пакетик кипятком и дайте ему настояться 3-5 минут;

  • после этого аккуратно извлеките его ложкой, не отжимая;

  • для большего вкуса добавьте кусочек лимона, меда или мяты — эти составляющие усилят аромат естественным способом.

