Почему нельзя отжимать пакетик в чашку после заваривания чая

Заваривание чая в пакетиках – дело для нас легкое и привычное, однако есть несколько правил, которых следует придерживаться, чтобы напиток получился вкусным и ароматным.

Не все знают об одном важном нюансе в процессе заваривания чая. В частности, не рекомендуется отжимать пакетик в чашку после заваривания чая, и вот почему.

Почему не стоит отжимать чайный пакетик в чашку: советы экспертов

Чай после заваривания отдает жидкости значительную часть дубильных веществ. В небольшом количестве они не вредят здоровью, наоборот, бодрят и поднимают настроение.

А если отжимать пакет до последней капли, в воду попадет значительная часть этих веществ, что крайне вредно для организма. К тому же, чай потеряет свои вкусовые свойства, станет горьким и невкусным. Поэтому после заваривания пакетик чая следует вытаскивать без отжима.

Как правильно заваривать чай в пакетиках

Чтобы вкус и аромат напитка были совершенны, следует во время заваривания не погружать пакетик в воду по несколько раз. Оставьте его в чашке с кипятком на 3-4 минуты, за это время чай отдаст свой вкус и полностью раскроет аромат. Затем достаньте пакетик, не держите его дольше и не отжимайте, это испортит напиток.

Чтобы приготовить вкусный чай, выбирайте большие пакетики. Таким образом чайные листья полностью раскроются и хорошо заварятся. Если есть возможность, покупайте чай в шелковых и нейлоновых пакетиках, тогда напиток будет иметь непревзойденный вкус и аромат.

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