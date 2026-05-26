Почему нельзя отжимать пакетик в чашку после заваривания чая: об этом мало кто знает

Как правильно заваривать чай

Многие после заваривания чая автоматически прижимают пакетик ложкой к стенке чашки, стараясь «вытянуть» больше вкуса и цвета. Однако, такая привычка может испортить вкус напитка. Из-за отжимания чай становится горьким, теряет аромат и даже может раздражать желудок. Эксперты объяснили, почему этого не стоит делать и как правильно заваривать чай, чтобы он был действительно вкусным.

Почему чай теряет свой вкус и аромат и становится горьким

Во время заваривания чайные листья постепенно отдают в воду полезные вещества, эфирные масла и аромат. Но когда пакетик сильно сжимают, в чашку попадает избыток таннинов — природных веществ, отвечающих за терпкость и горечь.

Именно поэтому чай приобретает резкий вкус и неприятное послевкусие. Специалисты объясняют, что качественный чай раскрывает аромат постепенно.

Если пакетик отжимать, в воду попадают не только ароматические компоненты, но и лишние вещества, которые забивают вкус напитка. В результате чай становится резким и неприятным на вкус.

К тому же, это может раздражать желудок. Избыток таннинов в очень крепком чае способен раздражать слизистую желудка. Особенно это касается людей с гастритом, повышенной кислотностью и чувствительным пищеварением. Именно поэтому врачи советуют не делать чай слишком концентрированным.

Как правильно заваривать чайный пакетик

Эксперты советуют:

не держать пакетик в чашке слишком долго;

не отжимать его ложкой;

использовать воду нужной температуры;

давать чаю настояться 2-5 минут в зависимости от сорта.

После заваривания пакетик лучше просто аккуратно достать из чашки.

