Почему нельзя переворачивать банки с крышками-закрутками, но все совершают эту роковую ошибку

Не все банки можно переворачивать после консервации. Если вы используете ключ — этот способ помогает проверить герметичность. Если же крышки закручиваются руками, переворачивание лишь увеличивает риск порчи заготовок.

У каждой хозяйки есть свои секреты консервации. Одни ставят банки после закрутки под одеяло, другие обязательно переворачивают вверх дном. Но важно знать: не все заготовки можно охлаждать все равно. Если банки закатаны ключом, их действительно переворачивают для проверки герметичности. А вот в случае с крышками-закрутками этот метод может стать роковой ошибкой.

Почему банки с крышками-закрутками нельзя переворачивать

  • Отсутствие достаточного количества вакуума. При закручивании руками крышка не создает такого плотного герметичного соединения, как при закатывании ключом. В перевернутом состоянии крышка может пропустить воздух.

  • Риск утечки маринада или рассола. Горячее содержимое под давлением может проникнуть через резьбу крышки, оставляя внутри пространство для воздуха и бактерий.

  • Быстрая порча продуктов. Если герметичность нарушена, начинается процесс брожения, появляется плесень или неприятный запах.

Почему банки, закатанные ключом, можно переворачивать

  • При использовании ключа для закатывания банок крышка плотно прилегает к горлышку банки.

  • Перевернутое положение позволяет проверить герметичность: если ничего не протекает, заготовка удалась.

  • Так банки охлаждаются более равномерно, и вакуум образуется естественным способом.

Как правильно охлаждать банки с крышками-закрутками

  • Ставьте их вертикально после закручивания.

  • Накройте теплым полотенцем или одеялом, чтобы они постепенно охлаждались.

  • Не трогайте банки до полного остывания.

  • Проверить герметичность можно легким нажатием на крышку: если она втянута и не щелкает — все хорошо.

