- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 664
- Время на прочтение
- 1 мин
Почему нельзя переворачивать банки с крышками-закрутками, но все совершают эту роковую ошибку
Не все банки можно переворачивать после консервации. Если вы используете ключ — этот способ помогает проверить герметичность. Если же крышки закручиваются руками, переворачивание лишь увеличивает риск порчи заготовок.
У каждой хозяйки есть свои секреты консервации. Одни ставят банки после закрутки под одеяло, другие обязательно переворачивают вверх дном. Но важно знать: не все заготовки можно охлаждать все равно. Если банки закатаны ключом, их действительно переворачивают для проверки герметичности. А вот в случае с крышками-закрутками этот метод может стать роковой ошибкой.
Почему банки с крышками-закрутками нельзя переворачивать
Отсутствие достаточного количества вакуума. При закручивании руками крышка не создает такого плотного герметичного соединения, как при закатывании ключом. В перевернутом состоянии крышка может пропустить воздух.
Риск утечки маринада или рассола. Горячее содержимое под давлением может проникнуть через резьбу крышки, оставляя внутри пространство для воздуха и бактерий.
Быстрая порча продуктов. Если герметичность нарушена, начинается процесс брожения, появляется плесень или неприятный запах.
Почему банки, закатанные ключом, можно переворачивать
При использовании ключа для закатывания банок крышка плотно прилегает к горлышку банки.
Перевернутое положение позволяет проверить герметичность: если ничего не протекает, заготовка удалась.
Так банки охлаждаются более равномерно, и вакуум образуется естественным способом.
Как правильно охлаждать банки с крышками-закрутками
Ставьте их вертикально после закручивания.
Накройте теплым полотенцем или одеялом, чтобы они постепенно охлаждались.
Не трогайте банки до полного остывания.
Проверить герметичность можно легким нажатием на крышку: если она втянута и не щелкает — все хорошо.