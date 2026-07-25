Почему нельзя покупать разрезанные арбузы и дыни

Арбуз / © pexels.com

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В разгар сезона бахчевых культур многие покупатели соблазняются приобрести уже разрезанный арбуз или дыню, чтобы убедиться в их спелости.

Однако медики предостерегают: такая покупка может обернуться пищевым отравлением и серьезными проблемами со здоровьем.

Почему не стоит покупать разрезанные арбузы и дыни

Рай для микробов. После разрезания сладкая мякоть быстро становится идеальной средой для бактерий — сальмонелл, кишечной палочки и других. Особенно если плод хранится без холодильника под палящим солнцем.

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Сомнительная чистота. Часто на рынках просто нет условий для мытья рук и дезинфекции ножей. Представьте, что арбузы разрезали одним и тем же ножом десятки раз. Пыль, насекомые и бактерии делают свое дело.

Никто не гарантирует безопасность. Вы не знаете, помыли ли арбуз и чем перед разрезанием, придерживается ли продавец элементарной гигиены.

Повышенный риск нитратов. Оказывается, разрезают пополам не только крупные арбузы. Это своеобразный маркетинговый ход, продавцы хотят показать яркую мякоть арбуза.

Раньше мы писали о том, как определить, что арбуз уже сладкий. Больше об этом читайте в новости.

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