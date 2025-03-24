Почему нельзя рвать первоцветы: действительно ли наказывают за букетик весенних цветов

Алексей Василюк, руководитель общественной организации "Украинская природоохранная группа", поделился с "УП Життя" причинами, почему не стоит срывать раннецветущие растения, какое наказание грозит за такую деятельность и какое значение эти растения имеют для экологии.

Угрожает ли первоцветам исчезновение

Первоцветы – это общее народное название для растений, расцветающих среди зимы или в начале весны. Всего существует более 40 таких видов. Однако есть и цветок под названием "первоцвет весенний", расцветающий позже, в апреле-мае, и его не используют для составления букетов.

Алексей Василюк отмечает, что не все раннецветущие растения занесены в Красную книгу, но это не дает оснований для их сбора. Однако большинство видов, обычно используемых для букетов, занесены в этот перечень.

Первоцветы, занесенные в Красную книгу Украины:

белоцвет весенний (геофит);

подснежник: белоснежный, складчатый, Эльвеза;

безвременник трехлистный (анкарский);

ряст отогнутый, горный;

тюльпан: двухцветковый, душистый, Биберштейна;

шафран: сетчатый, узколистный (сузский), банатский, Гейфеля (карпатский), Пуриня;

брандушка разноцветная;

собачий зуб (эритроний);

цикламен косой (Кузнецова);

рябчик шахматный;

голосемянник одесский (гимноспермум);

гадючий лучок кистевидный;

черемша (лук медвежонок).

Почему первоцветы исчезают

Алексей Василюк объясняет, что главной причиной исчезновения первоцветов является деятельность человека. Также на их численность влияет распространение инвазионных растений, таких как вытесняющая местные виды амброзия.

Другая причина – это сжигание травы и вспашка земель, что приводит к полному уничтожению растений. К примеру, после пахоты на этих участках не остается ничего живого.

Кроме того, срывание цветов также негативно сказывается на сохранении первоцветов. Многие ошибочно считают, что если оставить луковицу, это не вредит растению. На самом деле луковицы без листьев не могут накапливать энергию для следующего года. Также, срывание цветов мешает растениям размножаться семенами.

Почему запрещено продавать и покупать первоцветы

Почему нельзя рвать первоцветы: штрафы в Украине / Фото: Unsplash

Как сообщили в Государственной экологической инспекции, в Украине за покупку и продажу цветов, занесенных в Красную книгу, налагаются штрафы от 1,7 тыс. до 3,4 тыс. грн, а также конфискация растений.

Какие последствия ждут нарушителей

За срывание краснокнижных растений предусмотрен штраф: от 510 до 850 грн для граждан и от 850 до 1,4 тыс. грн для должностных лиц с конфискацией цветов (ст. 90 КУоАП); За незаконную покупку и продажу первоцветов штраф варьируется от 510 до 1,7 тыс. грн (ст. 88-1 КУоАП); За незаконные действия с растениями, произрастающими на территории природно-заповедного фонда или охраняемыми международными соглашениями Украины, наказание – от 1,7 тыс. до 3,7 тыс. грн, с конфискацией растений (ч. 2 ст. 88-1 КУоАП);

За каждый незаконно сорванный экземпляр краснокнижного растения предусмотрена компенсация за его уничтожение.

Размер компенсации зависит от региона и вида растения и колеблется от 30 до 62 грн. Например, за черемшу, шафран или подснежник придется заплатить от 31 до 62 грн, а за сон-траву – от 37 до 62 грн.

Экоинспекторы подчеркивают, что торговля первоцветами, включая их покупку и продажу, является нарушением законодательства Украины, в частности, законов "О Красной книге Украины", "О растительном мире", "Об охране окружающей среды Украины" и других нормативно-правовых актов.

С целью борьбы с уничтожением и незаконной продажей первоцветов в Украине с середины февраля началась специальная "Операция первоцвет", которая продлится до 15 мая. Это серия рейдов экоинспекции в сотрудничестве с Национальной полицией по точкам продажи этих растений.

"Если вы стали свидетелем нарушения закона – уничтожения популяции первоцветов, их сбора для букетов или продажи – немедленно сообщите правоохранителям по номеру 102! Покупая первоцветы, вы поддерживаете цветочных браконьеров и становитесь соучастником преступления", – отмечают в экоинспекции.

Эксперт объясняет, что продавцы не ограничиваются сбором растений из одного леса. Они организуют целую сеть: отдельные люди собирают большие партии растений, затем их упаковывают в ящики и доставляют в города, где эти ящики распределяются среди торговцев. Многие покупают первоцветы оптом по более низкой цене, чтобы потом перепродать их по более высокой.

Читайте также: