Почему нельзя разрыхлять почву на грядке с огурцами: об этом почти никто не знает

Почему нельзя разрыхлять почву вокруг огурцов / © Фото из открытых источников

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Огурцы имеют поверхностную корневую систему, для них разрыхление — это большой риск. Ведь корни культуры могут повредиться, что замедлит ее рост и развитие. Поэтому от этой процедуры лучше отказаться. Однако опытные огородники знают, как пишет ресурс «UA.Новини», чем заменить разрыхление, чтобы огурцы хорошо росли и плодоносили.

Почему нельзя разрыхлять почву вокруг огурцов: самые главные причины

Корни расположены в верхнем слое почвы. У огурцов корни не растут вглубь, как у помидоров, например. Они находятся близко к поверхности почвы и занимают большую площадь. Если разрыхлять землю вокруг огурцов, корни непременно повредятся.

Хрупкая корневая система. Корни огурцов имеют много маленьких нежных отростков, похожих на нити. Они расположены очень близко друг от друга, поэтому во время процедуры разрыхления обойти их точно не удастся.

Острая реакция культуры на повреждение. Огурцы очень плохо переносят травмирование корневой системы. Растение может просто не прийти в себя, начнет сохнуть и сбросит всю завязь. Также повреждение корней негативно влияет на иммунитет огурцов, они будут постоянно болеть, что в разы снизит их урожайность. Именно поэтому лучше отказаться от разрыхления земли на грядке с огурцами.

Чем заменить процедуру разрыхления: советы опытных огородников

И все же надо позаботиться о том, чтобы к корням огурцов проникало больше кислорода и влаги, поэтому нельзя допускать образования твердой корки на верхнем слое почвы. В противном случае культура будет плохо расти и может не иметь завязи.

Опытные огородники рекомендуют заменить процедуру разрыхления мульчированием. Так можно сформировать микроклимат, способствующий развитию корневой системы огурцов.

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Еще можно периодически подсыпать под огурцы свежую разрыхленную почву. Тогда растение будет хорошо расти и развиваться и проблем с его корнями точно не будет.