Почему нельзя сажать иву на своем дворе: народные приметы, которые не стоит игнорировать

Почему нельзя сажать иву возле дома / © Unsplash

Реклама

Какие народные приметы об иве: почему ее нельзя сажать возле своего дома

Наши предки верили, что ива способна вытягивать из человека все силы, забирать энергию и приносить в дом печаль. Считалось, что дерево может вызвать частые ссоры между домочадцами и даже болезни. Также говорили: если посадить иву у дома, она вытянет радость и благополучие.

Еще одна примета предупреждает: ива любит влагу, поэтому сажать ее близко к дому опасно, потому что корни могут повредить фундамент и спровоцировать подтопление погреба.

Стоит ли доверять народным приметам

Некоторые предостережения можно объяснить с практической точки зрения. Ива обладает очень мощной корневой системой, которая разрастается на десятки метров. Она действительно способна повредить подземные коммуникации и фундамент здания. Кроме того, дерево потребляет много воды, что может высушить почву вокруг дома. Поэтому ее лучше сажать тогда, когда нужно избавиться от излишней влажности почвы.

Реклама

Какие деревья лучше посадить возле своего дома

Если вы хотите украсить двор деревьями, лучше выбрать те, которые обладают положительной энергетикой и не вредят зданиям.

Калина — символ семейного тепла и уюта, оберег от злых сил.

Яблоня приносит в дом обилие и здоровье.

Черешня ассоциируется с любовью и гармонией в семье.

Рябина защищает от невзгод и украшает двор яркими гроздьями.

Сосна или ель — вечнозеленые деревья, которые очищают воздух и дарят покой.

Следует помнить, что деревья для посадки у дома нужно выбирать с учетом особенностей их разрастания, размера корневой системы и близости к постройкам.