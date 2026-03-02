ТСН в социальных сетях

Почему нельзя сажать туи у окон: народные поверья и опасные приметы

Существует ряд причин, почему от туи лучше отказаться.

Туи

Туи / © Фото из открытых источников

Высадка туи на придомовой территории остается предметом дискуссий среди садоводов. Несмотря на популярность этого растения в ландшафтном дизайне, существует ряд народных предрассудков и вместе с тем весомых практических преимуществ его выращивания.

Об этом пишет Radiotrek.

Хозяевам, которые планируют украсить двор хвойными деревьями, следует взвесить как мистические предостережения, так и биологические особенности растения.

Суеверия и народные приметы

Согласно древним поверьям, туя считается деревом с «тяжелой» энергетикой. Народные приметы предостерегают:

  • Риск несчастья: существует мнение, что выросшая выше крыши дома туя может навлечь беду на его жителей.

  • Привлечение опасности: некоторые приметы связывают дерево с риском ограблений, якобы оно притягивает к дому подозрительных лиц.

  • Личная жизнь: одиноким девушкам советуют избегать высадки туи, чтобы «не отпугнуть невест».

  • Самочувствие: частыми жалобами жителей, рядом с чьими окнами растут туи, головная боль и быстрая утомляемость.

Практическая польза и советы дачников

Несмотря мистику, специалисты выделяют ряд объективных преимуществ туи для экосистемы сада:

  1. Природный антисептик: хвоя содержит аромадендрин — вещество с мощным антимикробным действием, помогающее бороться с сезонными простудами.

  2. Очистка воздуха: густая крона работает как живой фильтр, накапливая пыль и снижая уровень загазованности дорог.

  3. Шумоизоляция: живой плот из туй эффективно поглощает городской шум.

  4. Укрепление почвы: благодаря разветвленной корневой системе растение идеально подходит для участков со склонами, предотвращая размывание земли.

Эксперты советуют: если вы верите в приметы, высаживайте туи не под самыми окнами, а вдоль забора. Это позволит сберечь все полезные свойства дерева, создав защитный барьер без психологического дискомфорта для владельцев.

