Почему нельзя сидеть на пороге: мистические суеверия или реальная угроза для здоровья

Порог, разделяющий дом и внешний мир, всегда считался в традиционной культуре не просто частью дома, а своеобразной мистической границей.

Согласно народным приметам, сидеть на пороге нельзя, ведь порог — это мощный оберег, который защищает дом от посторонних сил.

ТСН.ua рассказывает, какое символическое значение имеет порог сегодня, и почему старшие поколения категорически запрещали на нем сидеть.

Порог символизирует границу между мирами

Наши предки считали, что когда человек стоит или сидит на пороге, он как бы «застревает» между двумя мирами: безопасным домом и неизвестной улицей.

Это считалось опасным, ведь человек, находясь на этой границе, терял защиту своего дома, и одновременно не принадлежал внешнему миру. Фактически, он оставался без всякого оберега.

Человек, который сидит на пороге — мешает потоку светлой энергии

Порог выступал символом защиты дома. Когда кто-то садился на нем, это считалось препятствием для свободного движения светлой энергии как внутрь, так и наружу дома.

Именно поэтому хозяева дома могли делать замечания гостям, которые слишком долго задерживались на этой границе. Согласно народным поверьям, такое нарушение могло привести к целому ряду неприятностей:

потери успеха и удачи;

Возникновение ссор в семье;

замедления или остановки развития дел;

проблемы со сном;

ощущение постоянной усталости и слабости;

восприимчивости к негативному постороннему влиянию.

Влияние на здоровье

На самом деле сидение на пороге вредно для здоровья из-за сквозняков, пыли и грязи. В прошлом, когда ребенок болел после сидения на пороге, говорили, что он там «насидел» болезнь. Поэтому это правило объясняется как народными суевериями, так и обычными соображениями гигиены.

В современном мире люди больше доверяют медицине и не обращают внимания на приметы. Но несмотря на это, привычка избегать сидения на пороге, заложенная предыдущими поколениями, все еще сохраняется в нашей культуре.

С точки зрения практичности, порог просто не подходит для сидения: он узкий, там постоянно сквозняк, и это место, где больше всего собирается грязь. Это делает его одним из наименее пригодных мест для отдыха.

Основные причины, почему не стоит сидеть на пороге:

сквозняки, которые могут вызвать простуду;

неудобная поза для сидения;

отсутствие личного пространства (приватности);

препятствование проходу другим людям;

возникновение внутреннего психологического дискомфорта или тревоги.

Приметы, которые связаны с порогом

Кроме того, что нельзя сидеть на пороге, существует ряд других народных примет:

не стоять на пороге: стоять или долго задерживаться прямо на пороге считается дурным предзнаменованием, что может навлечь ссоры, болезни или другие неприятности в семью;

через порог нельзя ничего не передавать : считается, что обмен предметами (подача или прием) через порог может нарушить невидимую защиту дома и привести к потере здоровья или финансовым проблемам;

не здороваться и не прощаться на пороге : здороваться и прощаться на пороге — плохая примета, которая может привести к ссорам и разлуке4

не выбрасывать мусор через порог : выбрасывать мусор прямо через порог (не переступив его) — это плохая примета, которая, как считают, может навлечь бедность и неудачу;

входить в дом с правой ноги : когда переступаете порог, стоит ступать сначала правой ногой, чтобы призвать в дом удачу и достаток;

жених должен перенести жену на руках через порог : этот свадебный обычай, который символизирует мягкий и защищенный переход невесты к своей новой семейной жизни и дому;

убирать, двигаясь от порога: считается, что заметать пол следует по направлению от входной двери (порога) к середине комнаты, чтобы случайно не «вымести» вместе с мусором счастье и финансовый успех.

Имейте в виду, что народные приметы не являются наукой, приметы и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информацию не нужно воспринимать слишком серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силу духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

