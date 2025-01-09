Почему нельзя складывать носки один в один: как это связано с финансовыми трудностями

Рассказываем, как нужно складывать и носить носки, чтобы не иметь финансовых проблем, ссылаясь на ресурс "Главред".

Как нужно складывать носки, чтобы не иметь проблем с деньгами: народные приметы

Кроме того, что носки нельзя складывать один в один, их тоже не стоит скручивать. Надо выделить для них отдельное место и осторожно складывать туда. Благодаря этому можно не беспокоиться о нехватке денег, они всегда будут. В противном случае, как говорят эксперты по эзотерике, можно спровоцировать риск финансового хаоса в жизни.

Также рекомендовано никогда не надевать носки с дырками. По народным приметам через дырки будут вытекать деньги. Все дырявые вещи необходимо зашивать или сжигать. Не следует выбрасывать старые носки на свалку, потому что в них некоторое время держится энергетика владельца. А если дырявые носки сжечь, то можно привлечь в свой дом счастье и изобилие.

А еще нельзя ходить по дому босиком, потому что эта невинная привычка может навлечь тотальное безденежье. Поэтому эзотерики советуют всегда ходить дома в носках. А чтобы удача сопровождала всю жизнь, одевайте их с левой ноги.

Эксперты рекомендуют избегать ныне модной тенденции – ношения носков разного цвета. В противном случае владельца разноцветных носков будут преследовать неудачи и разные трудности. А согласно народным приметам ношение разных носков вызывает сплетни и ложь со стороны других людей.

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