Почему нельзя сливать жидкость из банок с горошком: об этом следует знать каждой хозяйке

Консервированный горошек – это один из основных ингредиентов многих салатов, которые готовят хозяйки к новогоднему столу.

Мало кому известно, но рассол горошка может быть так же полезен, как и сам продукт. Однако большинство людей просто сливают его в раковину, не зная о ценности этой жидкости. Рассказываем, почему нельзя сливать рассол из банок с консервированным горошком, ссылаясь на ресурс "РБК-Украина".

Что ценное содержится в рассоле консервированного горошка

На самом деле этот рассол имеет несколько важных функций. Он помогает хранить консервированный продукт свежим в течение длительного времени. К тому же, жидкость содержит кучу витаминов и минералов – витамин C, витамины группы B, калий, магний, которые выделяются из горошка во время термической обработки и консервации. Некоторые профессиональные повара используют этот рассол для приготовления супов и разнообразных соусов к салатам, пасте и мясу.

Почему нельзя сливать жидкость из банки с горошком

Эксперты отмечают, что рассол содержит до 30% питательных веществ, которые дает горошек во время консервации. Итак, если вы сливаете жидкость, то лишаете себя части полезных микроэлементов.

Кроме того, рассол консервированного горошка можно добавлять в супы, тогда они будут иметь более насыщенный вкус. Также он отлично подходит для приготовления соуса к пасте, салатам и мясу.

В веганской кулинарии рассол консервированного горошка часто используют для замены яиц в разной выпечке.

Читайте также:

Что добавить в тесто, чтобы блины не рвались и не были тугими: секрет профессиональных поваров

Жареное мясо будет таять во рту: что добавить вместо соли в маринад

Почему категорически нельзя переваривать яйца: запомните это раз и навсегда