Почему нельзя сливать жир в канализацию: что происходит с трубами и советуют сантехники

Можно сливать жир в раковину / © pexels.com

Реклама

Часто люди даже подстраховываются — открывают горячую воду и добавляют моющее средство, думая, что это поможет растворить жир и отправить его в канализацию.

Однако такая привычка может обернуться серьезными проблемами, пишут в RealSimple. Когда жир попадает в трубы, он постепенно охлаждается, затвердевает и начинает скапливаться на стенках. Со временем это приводит к стойким засорам и дорогостоящему ремонту. Сантехники отмечают: именно жир в канализации — одна из самых распространенных причин повреждения труб в быту.

Чем опасен жир в канализации

Многие считают, что разовый слив жира не повредит. На самом деле, проблемы начинаются сразу.

Реклама

В жидком состоянии жир кажется безопасным, но как только он попадает в более холодные трубы, происходит его быстрое отверждение. В результате:

появляется липкий налет на внутренних стенах труб;

просвет труб постепенно сужается;

формируются плотные жировые пробки;

появляется неприятный запах из раковины;

вода начинает медленно стекать.

И это еще не всё. Жир — одно из самых сложных веществ для очистки. Он не растворяется полностью даже под действием моющих средств, а лишь перемещается дальше по системе, где снова затвердевает.

Более того, регулярный слив горячего жира может повредить сами трубы — со временем они слабеют и могут деформироваться.

Почему горячая вода и моющее средство не спасают

Распространенный миф — горячая вода и средство для мытья посуды способны растворить жир и предотвратить засор труб. На самом деле, это лишь временный эффект.

Реклама

Горячая вода просто проталкивает жир глубже в канализацию. Но уже через короткое время он охлаждается и снова затвердевает — часто в более труднодоступных местах.

Даже если жир покидает пределы вашей квартиры, проблема не исчезает. В городских канализационных системах накапливаются масштабные жировые отложения, которые становятся причиной аварий, утечек и загрязнения окружающей среды.

Как правильно утилизировать жир после приготовления

Чтобы избежать засорения труб и дорогостоящего ремонта, следует изменить подход к утилизации кухонного жира. Это просто, но требует правильных привычек.

Дайте жиру остыть

Первый шаг — не торопиться. Оставьте жир в сковороде, пока он не станет теплым или начнет сгущаться. Горячий жир небезопасен и для труб, и для контейнеров.

Реклама

Перелейте в емкость

Когда жир еще редкий, но уже не горячий, перелейте его в отдельную тару:

стеклянную банку;

металлическую банку;

одноразовый контейнер.

После этого плотно закройте и выбросьте в мусорник. Можно также накапливать жир в холодильнике, затем утилизировать.

Удалите остатки салфеткой

Если жира немного, достаточно протереть сковороду бумажным полотенцем. Это значительно снизит количество жира, которое попадет в канализацию во время мытья.

Дождитесь полного застывания

Еще один вариант — оставить жир в сковороде до полного отверждения, а затем просто соскоблить его и выбросить в мусор.

Реклама

Тщательно мойте посуду

Даже после очищения часть жира остается. Поэтому важно:

мыть посуду в теплой или горячей воде;

использовать достаточное количество моющего средства;

в конце промыть трубы горячей водой.

Важно: холодная вода лишь ускоряет отверждение жира, поэтому лучше ее избегать.

Какие продукты также нельзя сливать в раковину

Жир — не единственная причина засорения труб. Есть много продуктов, которые ведут себя подобно:

сливочное масло, маргарин, смалец;

сливочные соусы, подливы, заправки;

творог, сливки, сметана;

остатки пищи с маслом (макароны, рис, мясо).

Также есть неожиданные «враги» канализации. К примеру, смеси муки с водой или закваска. Они становятся липкими, оседают на стенках труб и со временем твердеют, образуя плотные засоры.