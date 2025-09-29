Почему нельзя смотреть на похороны через окно

Похороны—это эмоционально трудный момент, и наблюдение за ними может вызвать тревогу / © Pixabay

В народе говорят, что ни в коем случае нельзя наблюдать за похоронами через окно, потому что якобы можно навлечь беду.

Священник Православной церкви Украины Алексей Филюк объяснил, почему не следует наблюдать за похоронной процессией через окно.

Он отмечает, что главная причина, почему не стоит смотреть на похороны через окно, — это элементарное неуважение к умершему.

«Если провожаем, например, деда Алексея, прожившего 95 лет, работал, трудился, то нужно выйти и провести человека в последний путь. Ибо чего смотреть через окно? Это проявление неуважения к умершим», — отметил священник Алексей.

В то же время он подчеркнул, что предрассудки не имеют ни одной христианской или логической основы.

