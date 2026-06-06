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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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84
Время на прочтение
2 мин

Почему нельзя стирать одежду при 90°C или 40°C: врач раскрыл правильную температуру стирки для большинства вещей

Большинство людей десятилетиями соблюдают привычки стирать одежду при 40°C или даже 90°C, считая это «гарантией чистоты». Однако специалисты по гигиене и здоровью отмечают: такая стратегия не только не всегда эффективна, но может вредить тканям и вашему кошельку.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
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При какой температуре стирать одежду

При какой температуре стирать одежду / © pexels.com

Врач объясняет: современные стиральные средства работают иначе, чем раньше, поэтому высокие температуры уже не обязательны для ежедневной стирки.

Почему 40°C — не лучший выбор для большинства вещей

Температура 40°C долгое время считалась универсальной, но сегодня это скорее компромисс, чем оптимальный режим.

Основные проблемы:

  • не всегда эффективно удаляет бактерии и запахи;

  • быстрее изнашивает ткани;

  • потребляет больше электроэнергии, чем низкотемпературные режимы;

  • не дает значительного преимущества по сравнению с 30 ° C в современных стиральных средствах.

Эксперты отмечают: для повседневной одежды 40°C часто просто привычкой, а не необходимостью.

Почему 90°C — лишняя крайность

Стирка при 90°C применяется только в исключительных случаях, например для сильного загрязнения или специального медицинского текстиля.

Недостатки высокой температуры:

  • разрушает структуру тканей;

  • приводит к быстрому изнашиванию одежды;

  • значительно увеличивает расход электроэнергии;

  • не всегда нужно для полного уничтожения микробов в быту.

Какая температура стирки верна

Современные рекомендации выглядят так:

  • 20–30°C — оптимально для повседневной одежды;

  • 30°C — базовый универсальный режим для большинства вещей;

  • 40°C — только для более грязных вещей или полотенец;

  • 60°C — для белья, полотенец и вещей, нуждающихся в гигиенической очистке;

  • 90°C — только в исключительных случаях.

Специалисты подчеркивают: главную роль сегодня играют не температура, а качественное стиральное средство и правильный режим стирки.

Отдельная категория — спортивная одежда

Спортивная одежда, особенно из синтетических материалов, требует особого подхода:

  • лучше стирать при 30°C;

  • использовать специальные средства для удаления запахов;

  • избегать высоких температур, разрушающих эластичные волокна.

Старое правило «чем горячее — тем чище» больше не работает. Современные технологии стирки позволяют эффективно очищать одежду даже при низких температурах, сохраняя ткани и уменьшая расход энергии.

Оптимальный выбор для большинства вещей — 30°C, а 40°C и 90°C следует использовать только в специфических случаях.

FAQ

Можно ли стирать одежду при 40°C каждый день?

Можно, но это не всегда нужно. В большинстве случаев достаточно 30°C, особенно для легкого загрязнения.

При какой температуре стирать, чтобы уничтожить бактерии?

Для эффективной гигиены обычно рекомендуют 60°C, особенно для полотенец, постельного белья и болезненных состояний.

Почему 30°C лучше 40°C?

Современные стиральные средства позволяют эффективно стирать при 30°C, при этом одежда меньше изнашивается и потребляется меньше электроэнергии.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
84
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