Почему нельзя стирать утром, особенно в воскресенье и понедельник: народные приметы

Народные приметы о стирке / © Freepik

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Сегодня стиральная машина значительно упростила домашние дела: достаточно нажать несколько кнопок — и белье уже чистое. Однако наши предки относились к стирке совсем по-другому. Это была тяжелая физическая работа, которая занимала много времени и требовала больших усилий. Именно поэтому вокруг стирки возникло немало народных примет, оговорок и правил. Особое внимание уделялось времени, когда браться за такую работу. По народным поверьям, стирать рано утром не советовали, особенно если день начинался с тяжелого домашнего труда.

Почему по приметам не стоит стирать по утрам

В народных представлениях утро считалось временем, которое задает настроение и течение всего дня. Если человек сразу после пробуждения принимался за тяжелую и изнурительную работу, считалось, что весь день пройдет в заботах.

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Существовало поверье, что стирка с самого утра может выгнать из дома благополучие и спокойствие. Особенно нежелательным считали начинать день с мытья, полоскания и тяжелой физической работы. Хозяйки пытались сначала завершить утренние дела, а потом браться за домашнее хозяйство.

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Конечно, это только народные верования, не имеющие научного подтверждения. Однако они хорошо показывают, насколько важно для наших предков было символическое значение ежедневных занятий.

Почему не советовали стирать в воскресенье

Воскресенье традиционно считалось днем отдыха, семьи и духовной жизни. Поэтому тяжелую домашнюю работу, в том числе большую стирку, пытались завершить заранее.

По приметам, стирка в воскресенье могла принести в дом ссоры, усталость и беспокойство. Считалось, что человек, который не дает себе отдыха даже в выходной день, будто лишает дом покоя и благополучия.

В этом поверье можно увидеть и вполне практический смысл. Стирка вручную была сложным трудом, поэтому хотя бы один день в неделю пытались посвятить восстановлению сил и общению с близкими.

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Что говорили о стирке в понедельник

Не слишком благоприятным днем для стирки в народе часто считали и понедельник. Он символизировал начало новой недели, поэтому было убеждение: как начнешь этот день, так пройдут и следующие.

Если весь понедельник посвятить тяжелой домашней работе, по приметам, всю неделю придется провести в хлопотах. Поэтому хозяйки иногда откладывали большую стирку на другой день, чтобы не «задать» себе тяжелый ритм на всю неделю.

Наши предки не имели современной техники, поэтому большинство таких примет возникло не случайно. Они помогали распределять силы, планировать домашнюю работу и оставлять время отдыха.

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