Почему нельзя сушить мокрую обувь на обогревателе

Зимой обувь страдает особенно / © Unsplash

Зимой в период влажной погоды и холода приходится гораздо дольше сушить собственную обувь, а еще многие допускают большую ошибку — ставят обувь на радиатор отопления.

Об этом пишет Marthastewart.

Любой обуви необходимо обеспечить правильный систематический уход, состоящий из ежедневного ухода, правильной сушки и хранения.

Риски пожара

Обувь в большинстве своем содержит такие материалы, как синтетика, клей или ткани, которые могут вспыхнуть, если температура станет слишком высокой.

Вода из обуви также может привести к короткому укорочению в некоторых электрических обогревателях, что аналогично приведет к пожару.

Напряжение приборов

Печи и тепловые насосы нуждаются в беспрепятственной циркуляции воздуха для равномерного распределения тепла по всему дому. Если этот поток воздуха блокируется чем-нибудь, например, вашей обувью, то вашей системе отопления нужно работать интенсивнее и выполнять более длинные циклы, чтобы поддерживать желаемую температуру.

Перегруженный отопительный прибор приведет к увеличению счетов за электроэнергию и усугубит нагрузку на ваш прибор.

Повреждение обуви

Большинство обуви не рассчитано на длительную высокую температуру. Кроме того, натуральные материалы, такие как кожа, нубук, замша чувствительны к быстрому высыханию. Тепло может вызвать растрескивание или разрывы и в конечном итоге привести к серьезным повреждениям вашей обуви.

