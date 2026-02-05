- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 78
- Время на прочтение
- 1 мин
Почему нельзя сушить мокрую обувь на обогревателе
Сушить мокрую обувь на обогревателях или батареях нельзя, поскольку высокая температура деформирует материалы.
Зимой в период влажной погоды и холода приходится гораздо дольше сушить собственную обувь, а еще многие допускают большую ошибку — ставят обувь на радиатор отопления.
Об этом пишет Marthastewart.
Любой обуви необходимо обеспечить правильный систематический уход, состоящий из ежедневного ухода, правильной сушки и хранения.
Риски пожара
Обувь в большинстве своем содержит такие материалы, как синтетика, клей или ткани, которые могут вспыхнуть, если температура станет слишком высокой.
Вода из обуви также может привести к короткому укорочению в некоторых электрических обогревателях, что аналогично приведет к пожару.
Напряжение приборов
Печи и тепловые насосы нуждаются в беспрепятственной циркуляции воздуха для равномерного распределения тепла по всему дому. Если этот поток воздуха блокируется чем-нибудь, например, вашей обувью, то вашей системе отопления нужно работать интенсивнее и выполнять более длинные циклы, чтобы поддерживать желаемую температуру.
Перегруженный отопительный прибор приведет к увеличению счетов за электроэнергию и усугубит нагрузку на ваш прибор.
Повреждение обуви
Большинство обуви не рассчитано на длительную высокую температуру. Кроме того, натуральные материалы, такие как кожа, нубук, замша чувствительны к быстрому высыханию. Тепло может вызвать растрескивание или разрывы и в конечном итоге привести к серьезным повреждениям вашей обуви.
Раньше мы писали, как безопасно очистить замшевую обувь из белых солевых разводов. Больше об этом читайте в новости.