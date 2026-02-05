ТСН в социальных сетях

78
1 мин

Почему нельзя сушить мокрую обувь на обогревателе

Сушить мокрую обувь на обогревателях или батареях нельзя, поскольку высокая температура деформирует материалы.

Зимой обувь страдает особенно

Зимой обувь страдает особенно / © Unsplash

Зимой в период влажной погоды и холода приходится гораздо дольше сушить собственную обувь, а еще многие допускают большую ошибку — ставят обувь на радиатор отопления.

Об этом пишет Marthastewart.

Любой обуви необходимо обеспечить правильный систематический уход, состоящий из ежедневного ухода, правильной сушки и хранения.

Риски пожара

Обувь в большинстве своем содержит такие материалы, как синтетика, клей или ткани, которые могут вспыхнуть, если температура станет слишком высокой.

Вода из обуви также может привести к короткому укорочению в некоторых электрических обогревателях, что аналогично приведет к пожару.

Напряжение приборов

Печи и тепловые насосы нуждаются в беспрепятственной циркуляции воздуха для равномерного распределения тепла по всему дому. Если этот поток воздуха блокируется чем-нибудь, например, вашей обувью, то вашей системе отопления нужно работать интенсивнее и выполнять более длинные циклы, чтобы поддерживать желаемую температуру.

Перегруженный отопительный прибор приведет к увеличению счетов за электроэнергию и усугубит нагрузку на ваш прибор.

Повреждение обуви

Большинство обуви не рассчитано на длительную высокую температуру. Кроме того, натуральные материалы, такие как кожа, нубук, замша чувствительны к быстрому высыханию. Тепло может вызвать растрескивание или разрывы и в конечном итоге привести к серьезным повреждениям вашей обуви.

Раньше мы писали, как безопасно очистить замшевую обувь из белых солевых разводов. Больше об этом читайте в новости.

78
