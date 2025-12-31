Почему нельзя убирать елку до 6 января: примета, которую должен знать каждый

Новогоднее дерево / © unsplash.com

Некоторые прощаются с елкой уже на следующий день после наступления Нового года, а кто-то хочет «задержать» праздник дома как можно дольше. Оказывается, затягивать с уборкой дерева многих заставляет не только желание это делать, но и одна очень весомая причина, о которой стоит знать каждому.

Об этом пишет Better Homes & Gardens.

Поэтому, если вы искали повод продолжать слушать праздничную музыку и любоваться своими елочными украшениями еще несколько недель, вам повезло: по традиции праздновать Рождество и оставлять украшенную елку дома нужно до 6 января.

Что говорят традиции

Многие слышали песню «12 дней Рождества», но не все знают, что эти 12 праздничных дней они начинаются именно в день Рождества. Это означает, что после этого впереди еще почти две недели праздников.

По традиции празднование длится до 6 января. Считается, что именно в этот день три царя наконец-то добрались до младенца Иисуса. Этот праздник называют Богоявлением или Днем трех королей. Во многих странах его празднуют так же пышно, как и само Рождество.

К тому же существует поверье: убирать елку раньше 6 января — к неудаче. Поэтому если родные будут спрашивать, почему праздничные декорации еще на месте, вы смело можете сказать, что придерживаетесь традиций.

Что сделать, чтобы ваша елка долго стояла

Живую елку трудно сохранить в хорошем состоянии до января, особенно вы ее украсили до начала праздников. Для того, чтобы дерево простояло дольше, прежде всего вас следует правильного его выбрать: ищите елку с липким стволом и гибкой, не сухой хвоей.

Как ухаживать за деревом дома:

подрежьте ствол и выберите устойчивую подставку;

поливайте вовремя, ведь дерево нуждается в регулярном увлажнении;

выберите правильное место: лучше всего подойдет гостиная или прихожая. Держите елку подальше от батарей и обогревателей — это защитит ее от высыхания и пожара.

Что делать с деревом после праздников

После окончания зимних праздников, вы можете отдать елку для переработки на мульчу. Однако если у вас было искусственное дерево — достаточно просто снять все елочные украшения, почистить их и положить в соответствующие коробки для дальнейшего хранения.

