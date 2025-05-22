Почему нельзя уничтожать чистотел на своем огороде и какая его польза: об этом никто не знает

В чем польза чистотела для огорода / © pixabay.com

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Если вы заметили чистотел на своем огороде или в саду, не торопитесь вырывать его. Это неприметное на первый взгляд растение имеет немало полезных свойств, поэтому обязательно станет надежным помощником для огородных дел. Рассказываем, почему стоит оставить чистотел на своем земельном участке и какова его польза. Об этом пишет ресурс zaxid.net.

Почему нельзя уничтожать чистотел на своем огороде

Наверное, всем известно, что на основе чистотела производится много лечебных средств и кремов по уходу за кожей. Но мало кто знает, что его польза для почвы не менее значима. Корни этого растения способны разрыхлять землю, а наземная часть тормозит рост нежелательных сорняков. К тому же, резкий аромат и активные соединения, содержащиеся в соке чистотела, способны отпугивать вредителей.

А еще чистотел может служить естественным сидератом. После него прекрасно растут чеснок и лук, а также цветы — нарциссы, гладиолусы и тюльпаны.

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Как сделать удобрение на основе чистотела

Чистотел отлично подходит для создания натурального удобрения, которое служит источником питательных веществ и одновременно регулирует кислотно-щелочной баланс почвы. Такой настой обладает легким антисептическим эффектом, что угнетает развитие болезнетворных микроорганизмов.

Ингредиенты Необходимо подготовить 3-4 ведра свежего измельченного чистотела, килограмм куриного помета, пакетик сухих дрожжей (10 г) и 200 литров воды.

Приготовление. Можно взять большую бочку, соединить в емкости все компоненты и дать им настояться 7 дней. Настой должен начать бродить, но стоит следить за тем, чтобы он не испортился. Затем жидкость процеживают и разбавляют водой в соотношении 1:10.

Перед внесением подкормки важно полить землю обычной водой — это будет способствовать лучшему поглощению полезных элементов и защитит корни огородных культур от ожогов.