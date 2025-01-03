Почему нельзя в доме держать розы: и дело здесь не только в приметах

Немногие задумываются, что розы, несмотря на свою красоту, могут создавать неудобства и даже влиять на здоровье.

Рассказываем, почему иногда лучше не держать розы в своем доме, какие именно проблемы они могут создать для комфорта и здоровья.

Розы притягивают насекомых. На эти цветы садятся мошки, мухи, комары, пчелы. Эти насекомые портят вид букета и могут укусить или ужалить кого-нибудь. Также насекомые могут являться носителями опасных заболеваний. Розы способны спровоцировать аллергию. Одна из самых главных проблем, связанных с этими цветами, это то, что они провоцируют аллергию у некоторых людей. Проявления аллергии на розы – это чихание, насморк, слезотечение, кашель, кожный зуд или сыпь. Причиной аллергической реакции могут стать как пыльца, так и аромат цветов. Для аллергиков наиболее опасны розы с ярким запахом – чайные, дамасские. Розы оказывают влияние на энергетику помещения. По народным приметам розы оказывают негативное влияние на энергетику в доме. Они могут нарушить энергетический баланс, повлекшие конфликты, подавленное настроение или даже депрессию. Еще эти цветы, как говорят эзотерики, могут привлекать негативную энергию из мира умерших, поэтому после похорон не рекомендуется держать их дома.

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