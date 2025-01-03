Почему нельзя в доме держать розы: и дело здесь не только в приметах

Немногие задумываются, что розы, несмотря на свою красоту, могут создавать неудобства и даже влиять на здоровье.
Рассказываем, почему иногда лучше не держать розы в своем доме, какие именно проблемы они могут создать для комфорта и здоровья.
- Розы притягивают насекомых. На эти цветы садятся мошки, мухи, комары, пчелы. Эти насекомые портят вид букета и могут укусить или ужалить кого-нибудь. Также насекомые могут являться носителями опасных заболеваний.
- Розы способны спровоцировать аллергию. Одна из самых главных проблем, связанных с этими цветами, это то, что они провоцируют аллергию у некоторых людей. Проявления аллергии на розы – это чихание, насморк, слезотечение, кашель, кожный зуд или сыпь. Причиной аллергической реакции могут стать как пыльца, так и аромат цветов. Для аллергиков наиболее опасны розы с ярким запахом – чайные, дамасские.
- Розы оказывают влияние на энергетику помещения. По народным приметам розы оказывают негативное влияние на энергетику в доме. Они могут нарушить энергетический баланс, повлекшие конфликты, подавленное настроение или даже депрессию.
- Еще эти цветы, как говорят эзотерики, могут привлекать негативную энергию из мира умерших, поэтому после похорон не рекомендуется держать их дома.
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