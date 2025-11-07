Почему нельзя выключать бойлер на ночь: полезные советы, которые не следует игнорировать

Почему нельзя выключать бойлер на ночь / © Фото из открытых источников

Многие владельцы бойлеров считают, что выключать его на ночь — это отличный способ сэкономить на оплате счетов за электроэнергию. Однако на самом деле такая экономия может обойтись в разы дороже. Эксперты по бытовой технике объясняют, что постоянное выключение водонагревателя вредит его системе, вызывает большие затраты энергии и даже может представлять опасность.

Почему нельзя выключать бойлер на ночь

Частое выключение сокращает срок службы бойлера. Каждое повторное включение системы сопровождается резким перепадом температуры внутри бака. Металл, из которого сделан резервуар, расширяется и сжимается, что со временем приводит к появлению микротрещин. Кроме того, нагревательный элемент изнашивается быстрее, если работает в режиме резких запусков.

Расход электроэнергии увеличивается, а не уменьшается. Казалось бы, если бойлер выключен, он не потребляет энергии. Но после ночного перерыва вода в баке полностью охлаждается, и утром при повторном включении прибор тратит вдвое больше электричества, чтобы снова нагреть полный объем. Экономия исчезает, а счет за свет может даже возрасти.

Риск возникновения микробов. Когда вода долго стоит в прохладной среде, в ней начинают размножаться бактерии, в частности, легионеллы — микроорганизмы, опасные для здоровья. Регулярная поддержка температуры около 60 °C уничтожает их, поэтому постоянное выключение бойлера создает риск загрязнения воды.

Какой оптимальный режим работы бойлера

Чтобы бойлер работал долго и эффективно, достаточно:

установить температуру до 60 °C, выше будет только увеличивать расходы;

включать «экономный режим» или таймер, если есть такая функция;

очищать бойлер от накипи 1-2 раза в год;

проверять исправность термостата во избежание перегрева.

Эти простые правила помогут сохранить и качество воды и долговечность прибора.