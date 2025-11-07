ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
227
Время на прочтение
2 мин

Почему нельзя выключать бойлер на ночь: полезные советы, которые не следует игнорировать

Эксперты объясняют, как частое выключение прибора влияет на безопасность и долговечность техники.

Автор публикации
Вера Хмельницкая
Почему нельзя выключать бойлер на ночь

Почему нельзя выключать бойлер на ночь / © Фото из открытых источников

Многие владельцы бойлеров считают, что выключать его на ночь — это отличный способ сэкономить на оплате счетов за электроэнергию. Однако на самом деле такая экономия может обойтись в разы дороже. Эксперты по бытовой технике объясняют, что постоянное выключение водонагревателя вредит его системе, вызывает большие затраты энергии и даже может представлять опасность.

Почему нельзя выключать бойлер на ночь

  • Частое выключение сокращает срок службы бойлера. Каждое повторное включение системы сопровождается резким перепадом температуры внутри бака. Металл, из которого сделан резервуар, расширяется и сжимается, что со временем приводит к появлению микротрещин. Кроме того, нагревательный элемент изнашивается быстрее, если работает в режиме резких запусков.

  • Расход электроэнергии увеличивается, а не уменьшается. Казалось бы, если бойлер выключен, он не потребляет энергии. Но после ночного перерыва вода в баке полностью охлаждается, и утром при повторном включении прибор тратит вдвое больше электричества, чтобы снова нагреть полный объем. Экономия исчезает, а счет за свет может даже возрасти.

  • Риск возникновения микробов. Когда вода долго стоит в прохладной среде, в ней начинают размножаться бактерии, в частности, легионеллы — микроорганизмы, опасные для здоровья. Регулярная поддержка температуры около 60 °C уничтожает их, поэтому постоянное выключение бойлера создает риск загрязнения воды.

Какой оптимальный режим работы бойлера

Чтобы бойлер работал долго и эффективно, достаточно:

  • установить температуру до 60 °C, выше будет только увеличивать расходы;

  • включать «экономный режим» или таймер, если есть такая функция;

  • очищать бойлер от накипи 1-2 раза в год;

  • проверять исправность термостата во избежание перегрева.

Эти простые правила помогут сохранить и качество воды и долговечность прибора.

