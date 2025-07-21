Почему нельзя выбрасывать старый кошелек: ритуалы, которые помогут умножить финансы

Что можно сделать со старым кошельком, чтобы привлечь в жизнь финансы / © Pixabay

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Внешний вид кошелька является подлинным “зеркалом” финансового положения его владельца. Грязник, дырявый или потертый аксессуар часто сигнализирует, что у человека в жизни скоро могут появиться денежные затруднения. Такой кошелек, по народным приметам, хранить ни в коем случае нельзя. Однако и выбрасывать в помойку тоже не следует. Есть определенные ритуалы, которые помогут вам попрощаться с аксессуаром достойно и “очистить” энергию.

Что делать со старым кошельком: почему его нельзя просто выбрасывать

Если верить приметам, выбросить старый кошелек в помойку — плохая идея. Это может “оскорбить” энергию денег, а потому финансы начнут обходить стороной вас и ваш дом. Однако существует несколько проверенных ритуалов.

Очистка огнем: ритуал сжигания

Огонь издавна считался мощным инструментом очищения. Если ваш кошелек принес в жизнь неудачи, финансовые трудности, невзгоды, лучше его сжечь, чтобы уничтожить негативную энергетику. Но делать это нужно правильно:

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Лучше всего подойдет день осеннего равноденствия или день нисходящей Луны — это период, когда нужно прощаться с прошлым. Выньте все купюры, безделушки, чеки. Деньги лучше потратить на удовольствия, а мелочь раздать. Заверните кошелек в чистую ткань черного цвета, приговаривая: “Неудачи сгорают, благополучие возвращается”. Сожгите его в безопасном месте, подальше от своего дома. А пепел закопайте в землю.

Этот ритуал вдобавок поможет открыть путь к новым возможностям. Но очень важно проводить его в хорошем настроении.

Возвращение земли: ритуал закапывания

Если вам кажется слишком радикальным предварительный ритуал, тогда закопайте кошелек. Земля поможет “нейтрализовать” энергию, но при этом сохранит ваши добрые намерения. Для этого:

Выберите безлюдное место в лесу или парке. Положите в кошелек одну монету, которая станет символическим “выкупом”. Выкопайте яму глубиной не менее 30 см, произнося: “Земля забирает старое, новое притягивает”. Закопайте кошелек, идите домой, не оглядываясь.

Этот способ идеально подходит, если кошелек не ассоциировался с особым негативом, а просто отжил свое.

Умножение финансов: ритуал для “счастливого” кошелька

Если ваш кошелек приносил удачу в финансах, избавляться или уничтожать его не стоит. Лучше сохранить в качестве талисмана или передать его положительную энергетику новому аксессуару. Для этого:

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В старый кошелек положите купюру небольшого номинала, спрячь его где-то в доме, но не на виду. Проведите особый ритуал “перенос энергии”: откройте старый и новый кошельки, трижды проведите ими над зажженной свечой, говоря: “Удача переходит, богатство растет”. Делать это следует за часовой свечой.

После такого действия новый кошелек также станет “счастливым” и поможет приумножить ваше богатство.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.