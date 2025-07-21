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Почему нельзя выбрасывать старый кошелек: ритуалы, которые помогут умножить финансы
Кошелек — не простой кусок ткани или кожи. Он годами впитывал в себя финансовую ауру человека. В народе издавна верили, что кошелек олицетворяет стабильность, благополучие. Если он был “счастливым”, то есть полным купюр, утилизировать его лучше с уважением. Если же он ассоциируется с долгами или трудностями, избавляться от кошелька нужно осторожно, чтобы не навлечь еще больше беды.
Внешний вид кошелька является подлинным “зеркалом” финансового положения его владельца. Грязник, дырявый или потертый аксессуар часто сигнализирует, что у человека в жизни скоро могут появиться денежные затруднения. Такой кошелек, по народным приметам, хранить ни в коем случае нельзя. Однако и выбрасывать в помойку тоже не следует. Есть определенные ритуалы, которые помогут вам попрощаться с аксессуаром достойно и “очистить” энергию.
Что делать со старым кошельком: почему его нельзя просто выбрасывать
Если верить приметам, выбросить старый кошелек в помойку — плохая идея. Это может “оскорбить” энергию денег, а потому финансы начнут обходить стороной вас и ваш дом. Однако существует несколько проверенных ритуалов.
Очистка огнем: ритуал сжигания
Огонь издавна считался мощным инструментом очищения. Если ваш кошелек принес в жизнь неудачи, финансовые трудности, невзгоды, лучше его сжечь, чтобы уничтожить негативную энергетику. Но делать это нужно правильно:
Лучше всего подойдет день осеннего равноденствия или день нисходящей Луны — это период, когда нужно прощаться с прошлым.
Выньте все купюры, безделушки, чеки. Деньги лучше потратить на удовольствия, а мелочь раздать.
Заверните кошелек в чистую ткань черного цвета, приговаривая: “Неудачи сгорают, благополучие возвращается”.
Сожгите его в безопасном месте, подальше от своего дома. А пепел закопайте в землю.
Этот ритуал вдобавок поможет открыть путь к новым возможностям. Но очень важно проводить его в хорошем настроении.
Возвращение земли: ритуал закапывания
Если вам кажется слишком радикальным предварительный ритуал, тогда закопайте кошелек. Земля поможет “нейтрализовать” энергию, но при этом сохранит ваши добрые намерения. Для этого:
Выберите безлюдное место в лесу или парке.
Положите в кошелек одну монету, которая станет символическим “выкупом”.
Выкопайте яму глубиной не менее 30 см, произнося: “Земля забирает старое, новое притягивает”.
Закопайте кошелек, идите домой, не оглядываясь.
Этот способ идеально подходит, если кошелек не ассоциировался с особым негативом, а просто отжил свое.
Умножение финансов: ритуал для “счастливого” кошелька
Если ваш кошелек приносил удачу в финансах, избавляться или уничтожать его не стоит. Лучше сохранить в качестве талисмана или передать его положительную энергетику новому аксессуару. Для этого:
В старый кошелек положите купюру небольшого номинала, спрячь его где-то в доме, но не на виду.
Проведите особый ритуал “перенос энергии”: откройте старый и новый кошельки, трижды проведите ими над зажженной свечой, говоря: “Удача переходит, богатство растет”. Делать это следует за часовой свечой.
После такого действия новый кошелек также станет “счастливым” и поможет приумножить ваше богатство.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.