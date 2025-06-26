Почему нельзя заливать кипятком чай / © Unsplash

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Из-за кипятка вкус и аромат чая могут быть полностью испорчены. А еще неправильная температура воды лишает напиток его основных полезных свойств.

При какой температуре заваривать чай

Чайные листья, особенно если это белый или зеленый чай, отличается очень тонкой и нежной структурой. Из-за заваривания его кипятком она рушится, поэтому аромат и вкус напитка ухудшаются.

Также из-за высокой температуры разрушаются эфирные масла, отвечающие за тонкий чайный аромат, напиток становится неприятным и горьким на вкус. Специалисты утверждают, что оптимальной температурой воды 70-80 градусов по Цельсию для зеленого чая и 60-70 градусов для белого.

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Черный чай можно спокойно заваривать при температуре 90-95 градусов. Улун лучше всего заваривается при температуре 80-90 градусов. Тогда напиток раскрывает весь экзотический вкус и аромат.

Почему нельзя заваривать кипятком чай

В чае содержится много полезных веществ, особенно антиоксидантов, витаминов, аминокислот. Если напиток заваривать кипятком, большинство этих компонентов разрушаются. Например, мощными антиоксидантами являются катехины, которые при высокой температуре уже не действуют. Чай лишается части своих полезных свойств.

Регулярное употребление слишком горячего чая может также негативно повлиять на здоровье. Согласно мнению ученых, питье любых горячих напитков может увеличить риск появления рака пищевода. Ведь высокая температура повреждает слизистую, чем приводит к воспалительным процессам. Поэтому всегда давайте чаю остыть перед тем, как его употреблять.

Также немаловажную роль играет не только температура, но и время заваривания. Так, например, зелёный чай нужно заваривать около 2-3 минут, белый от 3 до 5 минут, черный 4-5 минут, а улун 3-4 минуты. Если заваривать слишком долго, напиток станет горьким.

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