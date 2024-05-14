Почему нельзя запускать несколько циклов стирки подряд: какие должны быть интервалы между ними

Многие не уделяют особого внимания инструкции по эксплуатации техники после приобретения новой стиральной машины. И действительно, что здесь сложного? Нажмите несколько кнопок и запустите стирку. Но действительно легкомысленное обращение с такой техникой может привести к проблемам.

Есть немало факторов, влияющих на эффективность и надежность работы стиральной машины. Но основной из них связан именно с правильной ее эксплуатацией. Конечно, от ломки не застрахована даже самая дорогая техника, но из-за опрометчивости или неправильного ухода, срок службы машинки значительно уменьшается.

Постоянная нагрузка, мелкие предметы, забытые в карманах одежды, жесткая вода, сиденье на стиральной машине — все это может стать причиной будущей проблемы.

Частая эксплуатация, как запуска повторного цикла стирки сразу после окончания первой, также наносит ущерб вашей стиральной машине. Почему это небезопасно?

Согласно статистике, средняя стиральная машина-автомат с фронтальной загрузкой способна работать без ломки и ремонта до 15 лет. Конечно, это только при правильном уходе и бережной эксплуатации (не более 4-5 циклов стирки в неделю). Конечно, в жизни случаются разные ситуации. И бывает, что нужно стирать непрерывно.

Но важно запомнить, стиральные машины, работающие без перерыва, выходят из строя гораздо чаще других. И эта закономерность была подтверждена многолетним опытом мастеров по ремонту техники. А главная опасность повторного цикла стирки состоит в том, что некоторые детали стиральной машины, на "плече" которых ложится основная нагрузка, перегреваются. Первыми, как правило, выходят из строя насос для сливки и нагревательный тен, иногда также двигатель. После такого ремонт машины влетит в копеечку.

Сколько времени должно пройти между циклами стирки

Существует множество мнений на этот счет. Некоторые считают, что хватит и 20-минутного перерыва, в то время как другие рекомендуют подождать не менее 2 часов. Однако большинство экспертов все же согласны, что любой перерыв между циклами стирки является обязательным. Специалисты советуют запускать стиральную машину не чаще 1-2 раз в день. Да она будет работать эффективно и долго.

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