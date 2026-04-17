Почему нельзя застилать кровать сразу после пробуждения

Застилать кровать с утра — это полезная привычка, но делать это сразу после пробуждения не стоит. Это создает условия для клещей.



Главная причина — пылевые клещи. Эти микроскопические насекомовидные вредители, питающиеся отмершими клетками кожи человека, любят прятаться в постельном белье.

Эти крошечные насекомые особенно сильно размножаются во влажной среде. Они могут вызвать аллергию на домашнюю пыль и даже астму. Поэтому незастеленные кровати лучше для нашего здоровья.

Микроскопически маленьких животных невозможно полностью изгнать из наших кроватей. Со временем там скапливается огромное количество кожных чешуек — основной пищи для клещей. Но с помощью нескольких уловок их количество можно уменьшить. Лучшее средство от пылевых клещей — свежий воздух. Для лучшего результата вы можете открыть окно или включить вентилятор, чтобы увеличить поток воздуха.

Также помогает регулярная стирка пододеятелей — в идеале раз в неделю при температуре не менее 60 градусов по Цельсию. Матрас следует менять каждые восемь лет.

