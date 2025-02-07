Почему нельзя жарить на поцарапанной сковородке: об этом практически никто не знает

Речь идет о посуде с антипригарным покрытием. Если жарить на сковороде с поврежденным тефлоном, это может оказаться крайне опасным для здоровья.

Если тефлоновая сковорода очень долго служила вам, но на ней появились царапины, лучше не пользоваться ею. Ибо последствия могут быть крайне непредсказуемыми и даже опасными для здоровья. Рассказываем, почему нельзя жарить на сковороде с поврежденным антипригарным покрытием.

Почему нельзя готовить на поцарапанной тефлоновой сковороде

Ученые провели исследование и установили, что тефлоновая антипригарная сковорода с царапинами может выделять тысячи частиц пластика, и это только из одной царапины. Если их будет больше, то, соответственно, опасных частиц будет становиться на тысячи больше. Об этом пишет Science of The Total Environment. Ученые до сих пор проводят исследования на эту тему. Однако уже наверняка известно о вреде, которому подвергаются готовящие на любимой сковороде с поврежденным тефлоном.

В ходе исследования ученые обнаружили, что микрочастицы тефлонового пластика и микропластик труднее отследить, чем другие типы пластика. Поэтому эксперты применили романовскую спектроскопию – это диагностика, которая создает изображение с высокой детализацией и используется, чтобы отсканировать несколько поцарапанных тефлоновых поверхностей. С помощью диагностического снимка ученые обнаружили, что только одна царапина или поврежденный участок поверхности на сковороде с антипригарным покрытием может высвободить более 9 тысяч пластиковых частиц.

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