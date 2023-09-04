Почему незамужним женщинам не стоит выращивать фиалки в горшках: польза и вред растения

Фиалки – очень красивые цветы для домашнего декора. Наверное, у каждой любительницы комнатных растений есть по несколько горшков этого чудо-цветка. Но по народным приметам и поверьям фиалка для девушки – очень опасная соседка, поскольку отпугивает мужчин. И молодая девушка не сможет выйти замуж, если выращивает на своем подоконнике эти цветы.

Чем полезна фиалка

Это комнатное растение, его еще называют сенполией, кроме функции декора для жилья, играет не последнюю роль в борьбе с муравьями, отпугивая их своим запахом. Еще из фиалки делают отвары для детей, болеющих экземой, рахитом и золотухой. Также настойку из цветов используют от шума в ушах. А из листочков сенполии делают отвары, которые оказывают успокаивающий эффект, помогают в случае бессонницы и неврозов.

Еще цветы фиалки используются для приготовления разнообразных изысканных десертов и коктейлей. Все частицы цветка можно есть, поэтому в ресторанах его активно используют в качестве съедобного декора для блюд.

По народным приметам и поверьям красная фиалка имеет силу, поэтому привлекает достаток и благополучие в дом. Если держать в доме синюю фиалку, это будет способствовать вдохновению и развитию творческих способностей. А белые цветы помогут снять тревожные состояния и избавят от стресса.

Чем вредна фиалка

Не рекомендуется ставить горшок с растением в спальне или в детской. Фиалку можно держать на кухне, в гостиной или на балконе, если он утеплен. Так как ночью растение активно потребляет кислород и выделяет углекислый газ. Поэтому, чем больше цветков будет в помещении, тем тяжелее будет воздух. Если вы будете находиться там, где стоит фиалка, и почувствуете слабость и головные боли, значит, так на вас повлияло это растение.

Нельзя держать фиалки в доме, где живут люди, больные астмой. А тем, кто имеет аллергию на цветочную пыльцу, фиалка не помешает. Поскольку цветок не выделяет пыльцу и эфирные масла.

Еще одно противопоказание этого цветка для женщин. Фиалка издавна считалась женским растением. Поэтому этот цветок требует очень много внимания от своей хозяйки. И если она ее не получает, то начинает мстить за невнимание, разрушая личную жизнь и счастье женщины.

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