Почему не стоит готовить котлеты из только что приготовленного фарша / © pixabay.com

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В кулинарии для приготовления вкусных блюд принято использовать только самые свежие продукты. Конечно, это действительно так, но с котлетами история немного иначе. В приготовлении этого блюда есть одна деталь, которую не следует игнорировать.

Конечно, мясо нужно брать посвежее, но после того, как вы сделаете из него фарш, лучше не жарить котлеты сразу, а положить на 20-30 минут в холодильник. Если такой возможности вдруг нет, подойдет любое прохладное место — погреб или амбар.

Почему не стоит готовить котлеты из только что приготовленного фарша? Здесь все очень просто. Котлеты в таком случае получаются слишком сухими, поэтому весь вкус блюда портится.

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Дополнительно, чтобы сделать котлеты более сочными и нежными, кулинары советуют добавлять в фарш холодную воду или вымоченный в молоке белый хлеб. Последний ингредиент также подойдет в том случае, когда у вас получился слишком жидкий фарш и котлеты просто разваливаются во время жарки.

А вот куриные яйца добавлять не стоит. Хотя их часто используют неопытные кулинары. Дело в том, что яичный белок под действием больших температур делает котлеты "дубовыми" и сухими. Если вы хотите добавить яйца, используйте только яичные желтки.

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