ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
770
Время на прочтение
2 мин

Почему ни в коем случае нельзя класть горячие вареные яйца в холодную воду: ответ профессионалов

Как правильно охлаждать вареные яйца, чтобы были очень вкусными.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Как правильно охлаждать вареные яйца

Как правильно охлаждать вареные яйца / © unsplash.com

Многие хозяйки привыкли сразу после варки заливать яйца холодной водой — мол, так они лучше чистятся. Но профессиональные повара предупреждают: этот обычный шаг может полностью испортить качество продукта. Яйца теряют нежность, белок становится резиновым, иногда даже образуются трещины. Рассказываем, почему так происходит и как нужно делать правильно, чтобы результат был безупречным.

Почему вареные яйца ни в коем случае нельзя класть в холодную воду

Профессиональные повара объясняют: резкий перепад температуры — главный враг сваренного яйца. Когда горячий белок попадает в ледяную воду, молекулы сжимаются слишком быстро, поэтому структура становится плотной и резиновой. У желтка появляется сероватая оболочка, а вкус становится металлическим.

Кроме того, резкое охлаждение часто приводит к микротрещинам скорлупы. Через них вода проникает внутрь, делая яйцо водянистым и менее ароматным. Именно поэтому шефы никогда не практикуют «холодный шок», когда готовят яйца для ресторанных блюд.

Как правильно охлаждать яйца

Чтобы сохранить нежность белка и яркость желтка, повара советуют:

  1. Снять кастрюлю с огня и оставить яйца в горячей воде на 2-3 минуты.

  2. Слить часть кипятка и добавить немного теплой воды без резкого перепада.

  3. Только после этого можно подливать прохладную воду, постепенно снижая ее температуру.

  4. Когда яйца полностью остынут, они будут легко чиститься без трещин и повреждений.

Такой метод охлаждения позволяет сберечь текстуру, вкус и внешний вид вареных яиц. В ресторанах это золотой стандарт, гарантирующий идеальный результат.

Дата публикации
Количество просмотров
770
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie