Почему ни в коем случае нельзя мыть голову горячей водой: об этом почти никто не знает

Мытье головы — привычная гигиеническая процедура, которую мы выполняем автоматически. Многие любят делать это именно под горячим душем, особенно зимой. Но мало кто знает, что слишком высокая температура воды может нанести локонам значительный вред. Если вы хотите иметь здоровые, блестящие и сильные волосы, важно знать, почему горячая вода — не лучший выбор для мытья головы.

Горячая вода сушит и раздражает кожу головы. Кожа на голове очень чувствительна. Если ее регулярно обдавать горячей водой, сосуды расширяются, возникает раздражение, а потом сухость, зуд и даже шелушение. Люди с чувствительной кожей могут заметить появление перхоти или других дерматологических проблем.

Нарушение природного жирового баланса. Горячая вода смывает естественный защитный слой с кожи головы. Это заставляет сальные железы работать в усиленном режиме, чтобы компенсировать потери. В результате волосы быстрее жирнеют, что заставляет вас мыть голову чаще.

Волосы становятся ломкими и теряют блеск. Под воздействием высокой температуры кутикулы волос и их внешний защитный слой начинают раскрываться. Это приводит к потере влаги, тусклости и появлению секущихся кончиков. Если регулярно мыть голову горячей водой, волосы теряют свою структуру, становятся слабыми и ломкими.

Вялотекущий рост и выпадение. Тепловое воздействие на кожу головы ухудшает кровообращение. Как следствие, волосяные луковицы получают меньше кислорода и питательных веществ. Это замедляет рост волос, а со временем может провоцировать их выпадение.