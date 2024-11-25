Почему ни в коем случае нельзя мыться, когда работает стиральная машинка: об этом следует знать

Наверное, многие слышали хоть одну историю о поражении током человека во время того, как он принимал ванную или душ.
Рассказываем, ссылаясь на Telegraf, почему все же не стоит мыться, когда работает стиралка.
Какой риск в условиях влажной среды
Так как стиральная машинка – это мощный электрический прибор, то, конечно, опасность поражения током существует. Поэтому не стоит прикасаться к прибору мокрыми руками или другими влажными частями тела, когда он работает. Если изоляция внутренних компонентов повреждена или система заземления не работает должным образом, вас запросто может поразить током.
К тому же, вода является проводником электричества, а влажная среда ванной комнаты увеличивает риск поражения током в разы. А если машинка очень старая и вы не знаете, все ли хорошо с прибором, не стоит мыться, так как электрический ток может «просочиться» через водопроводную систему.
Какие советы по технике безопасности: об этом следует знать каждому
- Используйте розетки с защитой от утечек тока, это снизит до минимума риск поражения.
- Регулярно производите технический осмотр стиральной машинки на предмет повреждения электронной системы.
- Во время купания в ванной комнате не следует использовать другие приборы.
- Четко следуйте инструкциям по эксплуатации стиралки от производителя.
Читайте также:
Насыпьте 100 г этого средства в отсек для порошка – и стиральная машинка будет как новая
Не выбрасывайте шелуху чеснока, она пригодится: вы будете довольны результатом
Что делать, чтобы котлеты не прилипали к сковороде и не разваливались: 6 кулинарных уловок