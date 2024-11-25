Почему ни в коем случае нельзя мыться, когда работает стиральная машинка: об этом следует знать

Наверное, многие слышали хоть одну историю о поражении током человека во время того, как он принимал ванную или душ.

Рассказываем, ссылаясь на Telegraf, почему все же не стоит мыться, когда работает стиралка.

Какой риск в условиях влажной среды

Так как стиральная машинка – это мощный электрический прибор, то, конечно, опасность поражения током существует. Поэтому не стоит прикасаться к прибору мокрыми руками или другими влажными частями тела, когда он работает. Если изоляция внутренних компонентов повреждена или система заземления не работает должным образом, вас запросто может поразить током.

К тому же, вода является проводником электричества, а влажная среда ванной комнаты увеличивает риск поражения током в разы. А если машинка очень старая и вы не знаете, все ли хорошо с прибором, не стоит мыться, так как электрический ток может «просочиться» через водопроводную систему.

Какие советы по технике безопасности: об этом следует знать каждому

Используйте розетки с защитой от утечек тока, это снизит до минимума риск поражения. Регулярно производите технический осмотр стиральной машинки на предмет повреждения электронной системы. Во время купания в ванной комнате не следует использовать другие приборы. Четко следуйте инструкциям по эксплуатации стиралки от производителя.

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