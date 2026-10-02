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Почему ни в коем случае нельзя оставлять падалицу под яблоней: что с ней лучше сделать
Регулярная уборка падалицы — простой способ уменьшить количество некоторых вредителей и источников инфекции в саду.
Опавшие яблоки кажутся обычными садовыми отходами, которые можно убрать позже. Однако оставлять падалицу под деревом до весны — плохая идея, особенно если яблоня летом страдала от вредителей или болезней. Поврежденные плоды становятся местом развития личинок насекомых, которые могут пережить зиму и в следующем сезоне снова повреждать урожай. Эксперты американского ресурса extension.umn.edu рекомендуют регулярно убирать упавшие на землю яблоки, в частности после завершения сбора урожая.
Чем опасны опавшие яблоки под деревом
Одна из главных причин не оставлять падалицу в саду — плодожорка и муха яблоневая. Их личинки могут находиться внутри поврежденных плодов. Когда яблоки падают, личинки некоторых вредителей оставляют их и перемещаются в почву или ищут укрытия, где переживают неблагоприятный период. Весной или летом из них могут появиться взрослые насекомые, которые будут снова откладывать яйца на плоды.
Падалица также быстро загнивает, привлекает ос и других насекомых и создает беспорядок в саду. Если яблоки поражены грибковыми заболеваниями, остатки зараженных плодов могут стать одним из источников дальнейшего распространения инфекции. Поэтому убирать их следует регулярно, а не только осенью.
Что лучше сделать с падалицей
Прежде всего, соберите все опавшие яблоки, в том числе мелкие, червивые, потемневшие и подгнившие. Проверьте землю под кроной и повторяйте уборку в течение сезона, особенно после сильного ветра и перед завершением осенних работ.
Здоровые плоды без признаков гнили можно использовать для компота, повидла или выпечки, если они не долго лежали на земле, не имеют повреждений и тщательно вымыты. Однако для консервирования лучше выбирать свежие яблоки, собранные из дерева: падалица может быть загрязнена почвой и микроорганизмами.
Подгнившие, червивые или явно больные яблоки не следует оставлять под деревом. Их нужно убрать с участка и утилизировать в соответствии с местными правилами. Не кладите плоды зараженные в домашний компост, если он не нагревается достаточно для уничтожения возбудителей болезней и вредителей.
После уборки осмотрите ствол, ветки и листья яблони. Если заметите пятна на листьях, гниль или следы червивости на плодах, определите возможную причину и запланируйте профилактические мероприятия на следующий сезон.